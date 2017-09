Stanovnici sarajevskog naselja Šip u agoniji: Strahuju da je zbog redukcije voda ponovo zagađena

Stanovnici ulice Branilaca Šipa, u sarajevskom naselju Šip, ponovo proživljavaju agoniju kada je riječ o ispravnosti vode. Prošle godine došlo je do miješanja pitke vode s kanalizacijom, a oni su je pili danima jer to nisu znali. Sada su im uvedene redukcije, što im izaziva problem s ispravnosti vode.

Stanovnici ulice Branilaca Šipa, u sarajevskom naselju Šip, ponovo proživljavaju agoniju kada je riječ o ispravnosti vode. Prošle godine došlo je do miješanja pitke vode s kanalizacijom, a oni su je pili danima jer to nisu znali. Sada su im uvedene redukcije, što im izaziva problem s ispravnosti vode.

Kako nam je rekao Armin Čičak, predstavnik stanara ulice Branilaca Šipa, postoji jedan krak vodovoda u toj ulici koji je ostavljen radi gradnje novih stambenih jedinica i škole u naselju, a koji nije zatvoren u krug, kako bi voda kroz njega protjecala normalno."Kada je protok vode neometan, kvalitet vode se dovede na neki normalan nivo, ali stalnim redukcijama tokom noći fekalna voda se povlači u naše cijevi. Tada imamo neispravnu vodu s bakterijama koje su opasne i za kožu, a pogotovo za unošenje u organizam. Dobili smo usmeno obećanje da neće biti vršene redukcije vode zbog ovoga problema, ali od prije nekoliko dana naselje je ponovo uključeno u sistem redukcije, bez upozoravanja stanara", rekao je Čičak za Klix.ba.Stanarima je prvobitno saopćeno da je redukcija uzrokovana kvarom na vodovodnom sistemu na Kobiljoj Glavi, međutim redukcije su se nastavile i u narednim danima."Rečeno nam je da Vodovod više nije u stanju ovaj dio naselja držati van redukcije te da se trebamo suočiti sa situacijom s kojom se bori cijeli grad, bez obzira na specifičnost situacije. Mi želimo zvaničnu garanciju da će svaki dan poslije redukcije biti ispravna voda, ali da se uzorci uzimaju rano ujutro kada je period konzumiranja najveći i kada je najveća neispravnost vode. Komšije su kupale malu djecu zagađenom vodom , djeca konzumiraju vodu i svakodnevno se trujemo. Mi ćemo se boriti za zdravlje naše djece, po cijenu naših života, jer je cijelom gradu puna kapa svega. Ako ne dobijemo ispravnu vodu, zaista se nećemo libiti da pokrenemo tužbe protiv ViK-a za isporuku vode koja nije ispravna", kazao je Čičak.Iz KJKP ViK su nam kazali da je tokom ove godine dva puta vršen prekid vodosnabdijevanja, a nakon toga je laboratorijskim analizama uzoraka vode iz više objekata duž ulice potvrđeno da je voda zdravstveno ispravna te da nije došlo do narušavanja kvaliteta vode usljed prekida u vodosnabdijevanju.Redukcija je uvedena od 19. septembra zbog tehničkih razloga, jer nije moguće osigurati kontinuirano vodosnabdijevanje u ovoj zoni."KJKP ViK od 20. septembra vrši redovne kontrole ispravnosti vode u objektima u ulici Branilaca Šipa od broja 33 do 45. Rezultati svih do sada izvršenih analiza su u skladu sa zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće u pogledu parametara koji se ispituju u vodi iz sistema javnog vodosnabdijevanja. S obzirom na to da je naš cilj da osiguramo vodu što boljeg kvaliteta, izvršili smo i analize koje se prema pravilniku vrše samo za flaširanu vodu, a ne za vodu iz sistema javnog vodosnabdijevanja i prema tim analizama svi uzorci su uredni osim u jednom stanu na broju 41. Istovremeno, u drugom stanu na istoj vodovodnoj vertikali, voda je odgovarala i zahtjevima za flaširanu vodu. Prema tome, postoji problem samo u jednom stanu, a stanari su o tome odmah obaviješteni. Ponovo su uzeti uzorci vode u stanu na broju 41, a analize su u toku", kazali su nam iz ViK-a.Poručili su kako će nastaviti redovnu kontrolu ispravnosti vode u ulici Branilaca Šipa i obavještavati građane o eventualnim problemima u vezi s kvalitetom vode.Zabrinuti stanari kazali su kako razmišljaju da organizuju proteste s djecom ispred zgrade Općine Centar Sarajevo te da blokiraju Alipašinu ulicu, jer ne vide izlaz. Pozvali su premijera KS Elmedina Konakovića, načelnika Općine Centar Nedžada Ajnadžića i novu upravu ViK-a da riješe ovaj problem, kazavši da, ako već ne mogu imati vodu cijeli dan, neka barem bude kvalitetna kada je imaju.