SPUS: Veliki broj studenata UNSA skinut s biroa iako za to nisu ispunjeni uvjeti

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo je u posljednje vrijeme skinuo veliki broj studenata s evidencije, jer su istovremeno bili na birou i redovni studenti, čime su oni izgubili prava koja im zavod pruža. Međutim, kako tvrdi predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS) Haris Zahiragić, studenti nisu smjeli biti skinuti s evidencije.

Prema njegovim riječima, Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo s evidencije je skinuo studente koji studiraju u statusu DL (Distance learning) studija, jer DL studij nije redovan studij i studente koji su diplomirali, ali su zbog neažuriranosti spiskova na fakultetima njihova imena poslata Službi za zapošljavanje kao imena redovnih studenata.



Poučen vlastitim iskustvom, kaže da se ostvarivanje prava može pretvorili u borbu. Ispričao je kako u Zavodu za zapošljavanje s evidencije skinu studente jer misle da se DL studij tretira kao redovan.



"Zbog navedenog se može uložiti žalba, a rok je 15 dana. Drugostepeni organ, nakon kantonalnog, je Federalni zavod za zapošljavanje. U slučaju žalbe pokreće se upravni postupak koji može trajati do dva mjeseca. U tom periodu studenti koji nisu redovni, a skinuti su s biroa, neće imati čak ni zdravstvenu zaštitu, što može dovesti do velikih problema", kazao je Zahiragić.



SPUS apelira na studente koji su se našli u takvoj situaciji da posjete organe službe za zapošljavanje koji su donijeli Rješenja o njihovom skidanju i uprkos činjenici da su ili da nisu uputili formalnu žalbu, zahtijevaju od tog organa da donese novo rješenje ili poništi staro te da ih bez upravnog postupka hitno vrate na evidenciju nezaposlenih.



SPUS također apelira na zavod da vrati sve studente koji su skinuti s evidencije za zapošljavanje jer su redovni studenti, a kako pojašnjavanju, oni zapravo nisu redovni, nego DL studenti ili uopće više nisu studenti.



"Na kraju, apeliramo na fakultete Univerziteta u Sarajevu (UNSA) da ne šalju spisak DL studenata kao redovnih te da ažuriraju spiskove kako ne bi kao redovne studente slali one koji su već prije nekoliko mjeseci diplomirali", zaključili su iz SPUS-a i dodali da su o ovom problemu obavijestili Senat UNSA.