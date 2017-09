Spolno prenosive bolesti uporno se ponavljaju u BiH, porast infekcije HIV-om

Zarazne bolesti koje se prenose seksualnim putem, a koje su glavni uzrok steriliteta, i dalje, uprkos zaštiti, "uporno" se pojavljuju u Bosni i Hercegovini, kazali su za Fenu iz Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Spolno prenosive infekcije predstavljaju globalni zdravstveni problem, jer osim problema koje uzrokuje akutna infekcija, mogu uzrokovati komplikacije, utjecati na plodnost, spolno zdravlje, opće zdravlje i psihosocijalno zdravlje povezano sa stigmom i diskriminacijom.



Prema podacima iz pasivnog nadzora, kojima raspolaže Služba za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, u 2016. godini su registrirane 34 osobe od bolesti koje se prenose seksualnim putem, 16 s HIV infekcijom, devet slučajeva sifilisa, jedan slučaj gonoreje i četiri slučaja hlamidije.



Istaknuto je da su infekcije češće zabilježene kod muškaraca u grupi od 15 do 49 godina.



"U petogodišnjem razdoblju u FBiH se registrira od četiri do devet novih slučajeva sifilisa, a gonoreje od jedan do šest novih slučajeva. U razdoblju 2012.-2016. godina najveći udio u ovoj grupi bolesti ima HIV infekcija", dodano je.



U posljednjih pet godina u Federaciji BiH prosječno se registrira 15 novih slučajeva infekcije HIV-om, što čini stopu od šest slučajeva na milion stanovnika, odnosno predstavlja nizak nivo HIV epidemije.



"Zabilježeni porast novootkrivenih slučajeva infekcije HIV-om posljednjih godina povezan je s većim brojem testiranja, što je rezultat djelovanja centara za dobrovoljno, besplatno i povjerljivo savjetovanje i testiranje, pri zavodima za javno zdravstvo", kažu iz Zavoda.



Prema načinu prijenosa u ukupnom broju slučajeva, dominantan način prijenosa bolesti HIV-om bio je nezaštićeni spolni odnos, i to homoseksualni sa 44,9 posto i heteroseksualni sa 43,9 posto.



Dodatan problem je što u BiH u zdravstvenim ustanovama nema organiziranih testova na uzročnike spolno prenosivih infekcija pa se tek manji broj ljudi uopće testira, i to obično tek u slučaju pojave tegoba.



Podaci pokazuju da je u posljednjih nekoliko godina, zabilježen porast infekcije HIV-om među muškom populacijom, s najvećim zabilježenim brojem u 2016. godini, 14 slučajeva.



Za 7,7 posto slučajeva način zaraze HIV-om je bio injekcionim korištenjem droga, a zabilježen je i jedan slučaj vertikalnog prijenosa, s majke na dijete.



Osim HIV-a ljekarima se, kažu epidemiolozi, javljaju i pacijenti zaraženi kladimijom, hepatitisom B i C, gonorejom, trihomonijazom, sifilisom.



"Navedene zarazne bolesti mahom se prenose nezaštićenim seksualnim kontaktom, izuzev virusnog hepatitisa C koji se uglavnom prenosi kontaktom oštećene kože ili sluzokože s krvlju inficirane osobe. Prema načinu prijenosa u ukupnom broju slučajeva, dominantan način zaraze HIV-om bio je nezaštićeni spolni odnos, i to homoseksualni sa 44,8 posto i heteroseksualni sa 43,8 posto", pojašnjavaju iz Zavoda.



Navode da mnogi uopće nisu svjesni rizika kojima su izloženi, a posebno mogućnosti spolno prenosivih infekcija i ozbiljnih i trajnih posljedica koje mogu završiti i smrću.



Budući da se spolno prenosive infekcije mogu prevenirati, značajno smanjivanje broja novih infekcija ne samo da je moguće nego je i nužno potrebno, stava su epidemiolozi.



Posljednjih godina Zavod za javno zdravstvo je skupa s nevladinim organizacijama učestvovao u projektima, finansiranim od Global fonda, koji su se bavili pitanjima prevencije i liječenja HIV/AIDS-a kroz seriju ciljanih aktivnosti usmjerenih na smanjenje prenošenja HIV-a i unapređenje liječenja HIV-a, te putem pružanja njege i podrške populacijama koje su u najvećem riziku.