Ambasada Velike Britanije u Bosni i Hercegovini otvorila je jutros knjigu žalosti za žrtve terorističkog napada u Manchesteru.

Kako je saopćeno iz ove ambasade, u knjigu se mogu upisati svi građani Bosne i Hercegovine koji to žele.



Knjiga žalosti je otvorena u srijedu i četvrtak, 24. i 25. maja, u periodu od 10.00 do 16.00 sati, te u petak 26. maja od 10.00 do 14.30 sati u prostorijama Britanske ambasade u Sarajevu, u ulici Hamdije Čemerlića 39 a.



Britanski ambasador Edward Ferguson je na svom Twitter profilu zahvalio na podršci iz BiH istaknuvši da teroristi neće uspjeti da ih podijele, i da će vrijednosti nadjačati.



U mnogim gradovima Velike Britanije jučer je odata počast žrtvama terorističkog napada u Manchesteru u kojem su poginule najmanje 22 osobe.



Komemoracija žrtvama održana je i na centralnom Trgu Albert u centru Manchestera.