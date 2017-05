Oko 40 koka nosillja koje je starica Raza Bukva iz goraždanskog naselja Grabovik kupila od svoje skromne penzije ubijene su u kokošinjcu nedaleko od njene kuće.

To se desilo u noći između 16. i 17.maja kada je starica ujutro s namjerom da ih nahrani ostala zatečena prizorom.



Pretpostavlja da su u kokošinjac provalili psi lutalice u potrazi za hranom ili neke druge štetočine jer i dan poslije ubijene kokoške nestaju. Kaže da ni sama ne zna šta da učini jer se isti slučaj ponavlja već treći put.



"Ujutro sam uzela da im pospem pšenice i kukuruza, ali ni jedna nije ostala. Imala sam 40. Muž mi je umro a ja sama oko toga deveram. Ovo je treći put da se dešava, prošle godine je isto bilo, 82 koke su mi stradale, a prije toga još 40. Ne znam ni koga više da zovem. Kad je naišao ovaj Adnan iz Mjesne zajednice ja sam ga zamolila pa je on slikao sve to. A policija će doći sutra. Zvala sam i u opštinu, Salković je morao u Sarajevo danas pa će nadam se doći sutra", priča Raza.



Djeca je obilaze i pomažu joj koliko mogu. Prehranjuje se od skromne penzije te krave i nekoliko koza, a plastenik je, kaže, napravio njen muž koji je bio teško bolestan pa su podigli kredit za njegovo liječenje. Brine za koze i kravu jer su smješteni u trošnim i neuslovnim objektima.



"Sama sam, imam i sina dođu pomognu mi, ali i oni se bore. Nikome nije lako danas. Ne znam ni da li će mi iko išta pomoći. Do sad nije. Kuća izgorila, mi smo sami podigli ovu kuću, borili se koliko smo mogli. Ne znam ni šta mi je više činiti", kaže Raza kroz suze.



Raza Bukva je i prva žrtva rata na ovom području, no to joj, kaže, nikada ništa nije omogućilo. Ni danas nema nade da će joj šteta biti nadoknađena.



Apeluje na nadležne institucije da što prije djeluju kako bi poduzeli potrebne mjere ali i nadoknadili štetu.