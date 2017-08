Postaje li RS nova interesna meta Rusije na Balkanu ili svjedočimo demagogiji bez pokrića

Foto: Arhiv/Klix.ba

Vlasti u Republici Srpskoj, a i konkretno Milorad Dodik, sve otvorenije najavljuju uspostavljanje Ruskog humanitarnog centra u Banjoj Luci, a spominje se i mogućnost osnivanja tzv. ruske stranke. Dok pojedini analitičari smatraju kako na taj način RS postaje nova odskočna daska Rusije na Balkanu, drugi smatraju da je riječ o praznoj demagogiji koju koriste domaći političari iz RS-a, a koja nema realno pokriće.

