Poslanici opozicije u NSRS tvrde da blokiranjem rada brane parlament od nezakonitosti

Poslanik Narodne skupštine RS-a Branislav Borenović izjavio je večaras da opozicija nije blokirala rad parlamenta, već “zaustavila njegov nelegalan rad”.

Istakao je da opozicija samo traži poštivanje zakona i skupštinskog poslovnika.



"Zaustavili smo rad parlament RS-a, kako bi ga sačuvali od dalje anarhije, neleganosti, nezakonitosti i urašavanja. I to je naš demokratski i korektan odnos prema Narodnoj skupštini", dodao je Borenović.



Tražili su, kaže, da se dopuni dnevni red, te razmatra stavljanje van snage odluke o razriješenju glavnog revizora, te rezolucija o strateškim ciljevima RS-a do 2023., kao i ko je pozvao policiju na prošlu sjednicu parlamenta, ali to nije prihvaćeno.



Istakao je da je parlament mjesto i za one koji nisu u vladajućoj većini.



Poslanik NDP-a Dragan Čavić izjavio je večeras da je opozicija, nažalost, prisiljena da primjenjuje i ove mjere parlamentranog rada, jer vladajuća većina u Narodnoj skupštini ne poštuje Poslovnik o radu i zakone.



"Dara je prevršila mjeru", rekao je Čavić novinarima.



Podsjetio je da su prvo trebalo da se izjasne o zapisniku s prošle sjednice, ali da on nije dostavljen na izjašnjavanje, a odbjeni su i drugi njihovi zahtjevi za proširenje dnvenog reda.



"Izglasali su dnevni red po kojem će se raspravljati i o revizorskom izvještaju, koga neće imati ko da obrazloži, jer su razriješili dužnosti glavnog revizora", rekao je on ističući da to potvrđuje politički pritisak na rad Glavne službe za reviziju.



Dodao je da ne blokiraju rad institucija, već nezakonitost.



"Kada budu poštovali poslovnik, zakone i Ustav bit će moguće nastaviti rad parlamenta. Do tada, s žaljem konstatujem da tih uvjeta nema", kazao je.



I poslanik SDS-a Vukota Govedarica je rekao da su ovo trebalo uraditi 2014. godine, jer “vlast u RS-u ne bi bila bahata kao što je danas i ne bi u parlamentu bilo sedam 'preletača'”.



"Ako poslanici vladajućih stranaka ozbiljno ne razmisle kuda ovo ide, branit ćemo parlament od daljeg poniženja", dodao je on.



Sjendica parlamenta još nije nastavljena.