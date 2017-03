Poskupljenje eko testa prilikom registracije automobila u FBiH nezakonito, vlast obećala izmjene

Vozači koji od početka ove godine, zbog povećanja cijene eko testa, za registraciju vozila moraju ili su već morali izdvojiti blizu 35 KM više nego prošle godine, mogu očekivati promjene i niže cijene eko testa nakon sastanka federalnog i državnog ministra prometa i komunikacija Denisa Lasića i Ismira Juske.

Igor Pejić (Foto: MKT BiH)

Podsjećanja radi, na poskupljenje registracije vozila u Federaciji BiH najviše je utjecalo povećanje cijena za eko test koji se plaća prlikom redovnog tehničkog pregleda vozila, a bez kojeg nije moguće registrovati vozilo. Tako već više od dva mjeseca umjesto 5 KM, vozači eko test plaćaju 22, 32 i 36 KM, ovisno o vrsti motora vozila."Teško je govoriti o tome je li nešto puno ili malo za naše građane. Ako cijena eko testa bude i 1 KM, neko će reći da je to puno. Prema mom uvjerenju, nema nikakve dileme o tome da li treba postojati eko test, samo postoji problem u vezi s njegovom implementacijom", kazao je za Klix.ba Igor Pejić, sekretar Ministarstva komunikacija i prometa BiH.Pravilnik o povećanju cijena za eko test donio je federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić krajem 2016. godine, no vrlo brzo se uspostavilo da je Pravilnik nezakonit jer samo državni ministar komunikacija i transporta može vršiti izmjene i dopune vezane za redovni tehnički pregled vozila, uključujući i eko test."Kada se radi o Zakonu o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, evidentno je da podzakonske akte donosi ministar Jusko, tako da nema razloga da ne otklonimo ovu proceduralnu grešku koja se desila, i to ne samo na zadovoljstvo ministarstava već svih građana u Federaciji BiH", pojašnjava Pejić.Iz kabineta ministra komunikacija i transporta BiH, za Klix.ba je rečeno da će ministar Jusko početkom iduće sedmice uputiti pismeni poziv za sastanak s federalnim ministrom Lasićem."Prije svega, želimo saznati šta je to iniciralo Federalnu vladu da cijene eko testa poveća sa 5 KM na baš 30 KM. Poslije toga ćemo obaviti konsultacije s kolegama iz RS-a kako bismo donijeli zajedničku odluku o promjeni Pravilnika o cijeni za eko test. Trenutno ne možemo govoriti o tome koliko će konkretno biti promijenjene cijene", kazali su nam iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH.Na pitanje da li promjenom Pravilnika vozači koji su već platili eko test po novim cijenama mogu očekivati povrat novca ili neke slične promjene, Pejić nam odgovara:"Sastanak Lasića i Juske će sigurno donijeti neke promjene. Preuranjeno je prejudicirati ishod toga, ali svakako moramo naći rješenje koje će zadovoljiti naše građane".