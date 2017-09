Okončana su arheološka istraživanja koja je u proteklih mjesec dana na lokalitetu Sopotnice kod Goražda provodio Zavod za kulturno-istorijsko naslijeđe Republike Srpske i Muzej Hercegovina iz Trebinja. Arheolozi su na inicijativu Općine Novo Goražde tragali za dokazima da se na ovoj lokaciji, gdje se nalazi najstarija štamparija u BiH i druga najstarija na Balkanu, nalazio i srednjovjekovni manastir.

Rezultati istraživanja su, kako tvrde, pokazali da je na ovom mjestu postojao manastir koji je bio svojevrsno duhovno središte ove regije.



"Kameni zidovi manastira očuvani su i do visine od metar i po, a pronađeni su pokretni arheološki materijali iz 14. i 15. vijeka. To su predmeti koji su služili u ovom manastiru, imamo nekoliko fragmenata luksuzne trpezne keramike, a ostali predmeti koje smo pronašli tiču se svakodnevnog života, to su kuhinjski lonci, zdijele, tanjiri... U jednom od grobova pronašli smo i dva dugmića koji se u literaturi spominju pod imenom 'puce', a u jednom od grobova bilo je ostataka tkanine, veza s tadašnje svečane nošnje protkane zlatnim nitima, u kojoj je pokojnik bio i sahranjen", pojašnjava arheologinja Ivana Grujić.



Jedna od prostorija je u potpunosti pregledana, dok se druga, kako pretpostavljaju, nalazi ispod temelja montažnog objekta koji je izgrađen za potrebe crkve. Iz Zavoda ističu da su radovi u ovoj godini završeni, ali da se već na proljeće očekuju nova istraživanja koja uključuju dodatne timove arheologa i drugih stručnjaka koji će multidisciplinarnim pristupom pomoći u istraživanju.



Arheološko istraživanje dio je cjelokupnog projekta čiji se najznačajniji dio već priprema za 2019. godinu kada će biti obilježeno 500 godina od osnivanja štamparije i štampanja prve knjige na ovim prostorima. Šire područje Goražda obiluje bogatim arheološkim nalazištima iz različitih perioda.