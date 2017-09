Porodice ubijenih Kozarčana na Korićanskim stijenama danas su posjetili novootkrivenu masovnu grobnicu koja prema riječima šefa područne kancelarije Instituta za nestale osobe BiH Muje Begića krije više stotina posmrtnih ostataka žrtava.

Porodice ubijenih Kozarčana na Korićanskim stijenama danas su posjetili novootkrivenu masovnu grobnicu koja prema riječima šefa područne kancelarije Instituta za nestale osobe BiH Muje Begića krije više stotina posmrtnih ostataka žrtava.

Jedinstvena kamena grobnica krije preko stotinu posmrtnih ostataka

Porodice tragaju za tijelima očeva, braće, muževa, zetova...

Suze i jecaji, baš kao i prije 25 godina, prolamali su se danas u podnožju Korićanskih stijena sa koje je 21. augusta 200 muškaraca iz logora Trnopolje ubijeno i bačeno u provaliju duboku oko 300 metara. Na mjestu današnjeg okupljanja porodica ubijenih, po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine i uz naredbu Suda BiH započet je proces ekshumacije.Šef područne kancelarije Instituta za nestale osobe BiH Mujo Begić je izjavio kako već treći dan rade na ekshumaciji u masovnoj grobnici u kojoj se nalaze posmrtni ostaci žrtava ubijenih na Korićanskim stijenama. krije više stotina posmrtnih ostataka žrtava."Radi se o vrlo zahtjevnom lokalitetu, teškim uvjetima rada i kamenoj grobnici, zbog čega je ovo jedinstvena masovna grobnica u Bosni i Hercegovini. Zbog količine kamena postoji opasnost od obrušavanja materijala, a ekshumacija se radi ručno. Imamo dosta pomješanih kostiju što je vrlo prilikom ekshumacije i zbog čega će biti otežan proces identifikacije", izjavio je Begić.Istakao je kako se radi o sistematskom prikrivanju zločina u kojem je bilo angažirano nekoliko desetina pripadnika policije i civilne zaštite.Masakr je izvršen nad Bošnjacima i Hrvatima koji su trebali biti razmjenjeni i odvedeni na slobodnu teritoriju Republike BiH. Umjesto toga, pripadnici policije Republike Srpske i Centra javne bezbjednosti Prijedor izdvojili su 200 muškaraca, odveli ih na litice iznad Korićanskih stijena i likvidirali rafalima, a potom i bombama. Nekolicina je preživjela sistematsko ubijanje."Žrtve koje su padale u podnožje Korićanskih stijena i gdje su ubijane, kasnije su prebacivali nekih pedesetak metara dalje i takve prikrivali ogromnim količinama kamenih naslaga. Minimalni broj posmrtnih ostataka koje očekujemo je oko stotinu, ali sigurno će biti više jer se radi o pomjerenim tijelima, odnosno, skeletima koji su izmješani", dodao je Begić.Za tri dana ekshumacije pronađeno je 15 kompletnih posmrtnih ostataka, a proces ekshumacije i identifikacije trajat će duže od očekivanog. Posmrtni ostaci će nakon ekshumacije biti prevezena u Šejkovaću gdje će biti izvršena antropološka obrada i identifikacija koja bi trebala biti završena do 20. jula naredne godine za kada je zakazana kolektivna dženaza u Prijedoru.Prijedorčanka Hajrija Rozanić danas je posjetila masovnu grobnicu na Korićanskim stijenama kako bi vidjela mjesto na kojem bi mogli biti posmrtni ostaci njenog zeta."Imam sina i kćerke koje su vani, a došla sam danas da vidim ovo mjesto na kojem bi mogli biti ostaci mog zeta za kojim tragamo već 25 godina. On je nestao u Trnopolju, probrali su ih, uveli u autobus i više se nismo vidjeli", kazala je Rozanić.Porodice ubijenih Kozarčana danas poručili da žele pravdu.Teufik Kulašić, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Kozarac, danas je posjetio Korićanske stijene. Prije 14 godina ukopao je samo tri kosti svog brata koji je ubijen kao 18-godišnjak."Nadam se da će sada pronaći ostatka tijela. Nije jednostavno 20 godina ovdje dolaziti i čuditi se svirepom zločinu. Ovi svi ljudi ovdje su padali s ove litice, neki su padali živi, neki mrtvi. Tražili su spas, pa i na taj način da se živi bace. Mene emocije vuku i sve se nadam da ću ugledati svog brata. Svi se nadamo da ćemo vidjeti prijatelje i komšije koji su mislili da će bježeći iz Trnopolja ostati živi. Ja nisam bježao, ostao sam i danas sam ovdje, živ, a oni su danas kosti", kazao je vidno potresen Kulašić.Kozarčanka Munira Fazlić danas je gledala u posmrtne ostatke, među kojima je možda i tijelo njenog muža Mirsada Fazlića."Ovdje sam s bratom i našim sinom Zlatanom. Mi smo 25 godina živjeli u nadi i čekali da dođe dan da bilo koji dio njegovog tijela ukopamo i da imamo gdje doći na mezar. Do 1998. godine smo živjeli u nadi da je živ, nismo mogli vjerovati da je neko mogao uraditi ovaj zločin. Međutim, s ekshumacijama smo vidjeli drugu realnost i nadam se da smo dočekali istinu. Ne želim da se previše nadam, da se ne razočaram, ali vjerujem da ću pronaći tijelo svog muža", poručila je Fazlić.Porodice se nadaju da će u ovoj grobnici biti pronađeni posmrtni ostaci svih ubijenih Kozarčana kako bi njihove porodice imale gdje otići i pomoliti se za smiraj njihovih duša.