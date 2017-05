Osman Topčagić: Ne mora značiti da je 1. juni krajnji rok za dostavljanje odgovora na EU Upitnik

Osman Topčagić (Foto: Klix.ba)

Bivši šef Misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji i stručnjak za EU integracije Osman Topčagić govorio je za Klix.ba o Upitniku Evropske komisije i primarnim ciljevima naše zemlje na putu ka EU integrisanju.

Topčagić je kazao da je nakon dobijenog Upitnika glavni fokus na aktivnostima pripreme odgovora na postavljena pitanja, a zatim i dostavljanja odgovora u Brisel.



"Prema trenutnim informacijama, odgovori su pripremljeni i sada se kroz Radne grupe, koje su nedavno formirane odlukom Vijeća ministara BiH, trebaju pripremiti konsolidirani odgovori, prevedeni na engleski jezik, koji će se, zatim, kao Odgovori Bosne i Hercegovine dostaviti u Brisel. To je aktivnost koja je neposredno pred nama", rekao je Topčagić.



S obzirom na to da se kod nas sve vrti oko politike i usaglašavanja, on ističe da oko navedenih stvari ne bi trebalo biti previše politikanstva.



"Jasno je definisano šta treba uraditi, ranije je postignut dogovor o mehanizmu koordinacije i treba to provesti. Mislim da ne treba da sami sebi namećemo neke dodatne zadatke i teškoće. U ovom procesu, EU je definisala šta nam treba za dobijanje kandidatskog statusa. To je da damo odgovore na Upitnik na osnovu kojih će se opisati stanje u zemlji i treba nastaviti proces socio-ekonomskih reformi. Ako to završimo, realno je očekivati kandidatski status u toku iduće godine", optimističan je naš sagovornik.



Kada je riječ o 1. junu kao krajnjem roku za dostavljanje odgovora na Upitnik, Topčagić ističe da ne mora značiti da je to konačan datum.



"To je rok koji su institucije Bosne i Hercegovine definisale sa svoje strane u cilju mobilisanja i planiranja aktivnosti. Evropska komisija je u pratećem dokumentu uz dostavu pitanja kazala da brzina nije primarni element, već kvalitet odgovora. Tako da, ako taj proces bude potrajao nešto duže, mislim da ne trebamo biti previše zabrinuti, već da stavimo fokus da se odgovori korektno odrade", pojašnjava.



On posebno akcenat stavlja na provođenje reformi u samoj zemlji.



"Evropska unija, koja je zastupljena kroz svoju Delegaciju, ured Specijalnog predstavnika, ambasade država članica i druge međunarodne organizacije, uzima u obzir sva mišljenja, informacije koje dolaze sa tih izvora i formira mišljenje o spremnosti zemlje za ispunjavanje političkih, ekonomskih, zakonodavnih, administrativnih i brojnih drugih kriterija i poglavlja iz kojih se postavljaju pitanja. Odgovori koje mi dostavljamo su samo jedan element u tome", govori dalje Topčagić.



Napominje i da je iz ove perspektive teško predviđati koliko će zacrtanih ciljeva biti odrađeno, no da je siguran da se sve može uraditi.



"Potrebna je samo volja. Šta će ko od političkih aktera i iz kojih razloga učiniti, da li će htjeti da ubrzaju neke procese ili će ih kočiti i uslovljavati ispunjenjem nekih svojih uslova, o tome je teško govoriti", navodi, dodajući da se, kroz ispunjenje poglavlja o pristupanju EU, mijenja polako država.



Topčagić ističe i da je dugo vremena u Evropi i Evropskoj uniji bio prisutan strah od definisanja evropskih vrijednosti, kao nečeg čime se ide na izbore i nastoji dobiti podrška birača i građana.



"Pobjeda Macrona u Francuskoj govori u prilog tome. On je išao na izbore sa traženjem podrške za Evropsku uniju, njeno jačanje.i veći stepen integracije među njenim članicama. I dobio je podršku. Dakle, kroz evropski program se može dobiti podrška i izbori. Možda i naši političari mogu početi razmišljati na taj način. Ne moraju to biti samo nacionalističke teme i uobičajeni klišeji na kojima se izbori dobivaju", kazao je za kraj Topčagić.