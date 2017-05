U okviru obilježavanja 15. maja – Dana odbrane Tuzle, predstavnici Gradske uprave ovog grada, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, boračkih, stranačkih i nevladinih organizacija danas su položili cvijeće i odali počast vojnim i civilnim žrtvama.

Vijenci su položeni na spomeniku u ulici Armije BiH, u čast poginulih i teško ranjenih koji su dali svoje živote u odbrani Tuzle 15. maja 1992. godine.Prije tačno 25 godina, 15. maja 1992. godine, legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada paravojske takozvane Srpske Republike i novoosnovane Vojske Jugoslavije.Pripadnici Stanice javne bezbjednosti Tuzla uspjeli su odbraniti grad od neprijatelja, a 15. maj je postao jedan od najznačajnijih datuma u historiji Tuzle, ali i Bosne i Hercegovine.Kao što je poznato, povlačeći se iz kasarne Husinska buna, pripadnici paravojske takozvane Srpske Republike, osnovane 12. maja 1992. godine u Banjoj Luci, koja je stavljena pod komandu Ratka Mladića, skupa s pripadnicima u to vrijeme novoosnovane Vojske Jugoslavije, na današnji dan prije tačno 25 godina izvršili su napad na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) BiH – Stanice javne bezbjednosti Tuzla, a koji su osiguravali izlazak kolone iz grada.Prilikom izlaska vojne kolone iz grada s vojnim naoružanjem na Brčanskoj Malti, vojnici su pucali, a policajci dobili naređenje da na vatru odgovore vatrom.Ratni načelnik Tuzle Selim Bešlagić kaže da su tog 15. maja Tuzlaci pokazali kako se brani ljudsko dostojanstvo."Danas kada se otvore svi arhivi mogu kazati da su Tuzlaci pokazali maksimalnu hrabrost, kao i svi drugi branioci BiH. Svi elementi koje danas imamo govore da je to bilo skoro nemoguće i zbog toga sam ponosan na građane Tuzle, jer je tada faktički počela prava odbrana Tuzle i BiH. Također, ponosan sam i na sve one koji su svojim životima branili ovu državu. Krivo mi je što to u društvu jednom ne možemo shvatiti i napraviti od toga ono što treba da bude", istakao je Bešlagić.Predsjednik Udruženja demobilisanih policajaca "Manevarac" Šemsudin Joldić ističe da branitelji Tuzle imaju svoj jedinstven stav kada je riječ o 15. maju 1992. godine. Ističe da mu ovaj dan svake godine veoma teško pada."Ti branitelji su u određenoj mjeri zaboravljeni, ali mi pokušavamo svake godine to dostojanstveno obilježiti. Petnaesti maj predstavlja jedan trenutak koji je promijenio naše živote, međutim, mi danas s ponosom ovdje stojimo jer imamo čist obraz. Ništa nismo uradili mimo zakona, a jedinice koje su bile na Brčanskoj Malti imale su zadatak da omoguće siguran izlazak kolone iz grada jer je bila riječ o paravojsci takozvane Srpske Republike i novoosnovane Vojske Jugoslavije", izjavio je Joldić.Bivši načelnik Stanice javne bezbjednosti Tuzla Meša Bajrić smatra da kontroverze vezano za spomenuti događaj postoje iz jednog razloga – Tuzla je bila fenomen jer je u najteže vrijeme očuvala građanski koncept zajedničkog života, multikulturalnost, multietičnost i sve ostale civilizacijske vrijednosti koje se ne uklapaju u ukupne etničke podjele u BiH."Na neki način mi smo se na referendumu izjasnili za jednu cjelovitu, nezavisnu, demokratsku BiH, zajednicu ravnopravnih naroda i građana. Mi smo branili takvu BiH. Nakon 25 godina Tuzla se može ponositi time da je očuvala te civilizacijske vrijednosti, ali može i poslužiti kao nukleus za koheziju, jedinstvo, reintegraciju i povjerenje u BiH kao budućoj demokratskoj zajednici", poručio je Bajrić.Obilježavanju Dana odbrane Tuzle prisustvovao je i Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.Istakao je da se svake godine u mjesecu maju prisjećamo bitaka za odbranu gradova i svih građana BiH."Današnjim danom želimo se prije svega sjetiti svih branilaca koji su dali svoje živote za odbranu BiH, zatim onih koji su dali svoje dijelove tijela, ali i onih koji su dali svoju mladost. Tuzla je grad patriota. Dala je pet brigada u Armiji RBiH koja je bila antifašistička, odbrambena, oslobodilačka vojska koja je branila sve gradove i građane, a branila je i hiljadugodišnji način života na ovim prostorima", istakao je Bukvarević.U bitki na Brčanskoj Malti, prema podacima Fondacije Istina, pravda, pomirenje, poginula su tri pripadnika Stanice javne bezbjednosti Tuzla i 33 vojnika iz kolone.