Svečanom akademijom u Univerzitetskoj dvorani u Tuzli danas je počela nova akademska godina na Tuzlanskom univerzitetu. Studijske odsjeke na Univerzitetu u Tuzli u 2017/2018. godini pohađat će 1.600 brucoša. Ovo je najmanji broj dosad upisanih studenata, što treba predstavljati alarm za ovu visokoškolsku ustanovu.

