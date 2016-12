Ni ljevica, a ni koalicija SDA-SBB nemaju većinu za izbor gradonačelnika Sarajeva

Ni opozicija, a ni vlast u Sarajevu nemaju većinu u Gradskom vijeću Grada Sarajeva tako da će o izboru gradonačelnika odlučiti pet vijećnika koji ne pripadaju nijednoj opciji.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Aktuelna koalicija u čijem sastavu se nalaze SDA i SBB ukupno ima 11 vijećnika u Gradskom vijeću Grada Sarajeva i to osam vijećnika SDA i tri vijećnika SBB.



Na drugoj strani većinu nemaju ni lijevo orijentisane stranke s obzirom na to da četiri vijećnika ima Naša stranka, tri Socijaldemokratska partija (SDP) BiH, tri Demokratska fronta, jednog Građanski savez i jednog Prva nezavisna lista Stari Grad izabranog načelnika Ibrahima Hadžibajrića. U prijevodu to znači da ljevica ima ukupno 12 glasova u Gradskom vijeću Grada Sarajeva, što opet ne čini većinu.



U izboru gradonačelnika Sarajeva očito će odlučiti pet samostalnih vijećnika i to Vedran Dodik iz Saveza za Stari Grad, Mira Jurić iz Unije socijaldemokrata BiH, bivši članovi DF-a Sead Srna i Srđan Srdić te Bajro Biber iz BOSS-a.



Dva imena koja se spominju kao mogući kandidati za gradonačelnika Sarajeva su bivši načelnik Općine Centar Dževad Bećirević i aktuelni dogradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka (SDA).



Imenovanju gradonačelnika očito će prethoditi politička trgovina s obzirom na to da niko nema kapacitet da izvrši imenovanje. Spekuliše se da bi SBB mogao podržati Dževada Bećirevića, što opet ne bi bilo dovoljno glasova. Ljevica još uvijek nije zauzela svoj stav o izboru gradonačelnika.