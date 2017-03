Nakon poplava: Vodostaji rijeka u BiH u opadanju, klizišta pod kontrolom

Prijedor (Foto: SRNA)

Stanje sa klizištem na lokalitetu Malješ u općini Kakanj i dalje je nepromijenjeno. Općina Kakanj anglažovala je geologa te su poduzete mjere za rasterećenje klizišta.

Kako nam je rekla Majida Kovač, portparolka Federalne uprave civilne zaštite, na klizištu su postavljeni tzv. "reperi" za praćenje pomjeranja klizišta.



"Klizište Vrtlište koje se aktiviralo na površinskom kopu RMU Kakanj je stabilno za sada. Vodostaj akumulacije je 12 centimetara usljed padavina u posljednja 24 sata. Voda se ispumpava jednom pumpom, a prolazi i kroz tunel", rekla je Kovač.



Na području općine Tešanj voda se povlači u korita rijeka. Stanje u naseljima koja su imala problem s poplavama Rosulje, Jelah i Ćerovac danas je zadovoljavajuće. Civilna zaštita je na terenu i radi na prevenciji. U toku je čišćenje nanosa u drugim područjima.



Na lokalnom putu Vrbanja-Debeljaci je došlo do izlivanja vode na kolovoz, a na području Pelagićeva u naselju Čendići voda je oštetila most, pa je saobraćaj u prekidu.



Vodostaji svih rijeka u BiH su u opadanju osim Save koja je u blagom porastu.

Nažalost, padavine se nastavljaju danas. Prema podacima Federalnog hidrometerološkog zavoda danas će u BiH biti oblačno vrijeme s kišom, a na planinama sa snijegom. Očekuje se između pet i 15 litara padavina po metru kvadratnom. U Hercegovini će biti umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana prema poslijepodnevnim satima lokalno može pasti malo kiše.