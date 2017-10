Grupa građana iz Tuzle već deset godina proživljava agoniju zbog kupovine stanova i poslovnih prostora u stambeno-poslovnom objektu (SPO) "15. maj" u naselju Brčanska Malta, čija izgradnja nikada nije završena, a za koju su zaduženi Direkcija za izgradnju Tuzla i Građevinsko preduzeće Giprom.

