Kazne za nepropisno držanje psa u BiH od 30 do 10.000 KM, izvođenje samo s brnjicom i na povocu

Iako Zakon o dobrobiti i zaštiti životninja BiH, Pravilnik o zaštiti pasa koji se drže kao kućni ljubimci i Pravilnik o držanju opasnih životinja jasno propisuju uslove pod kojim se psi smiju držati kao i uslove pod kojima se smiju izvoditi na ulicu, nerijetko svjedočimo kršenju odredbi. Kazne za kršenje zakonskih odredbi kreću se od 30 KM do 10.000 KM.

Ne postoji državni registar opasnih pasa

Vlasnik mora ispunjavati određene uslove

Prema Zakonu o javnom redu i miru Kantona Sarajevo, vlasnici čija životinja narušava javni red i mir kaznit će se novčanom kaznom od 100 KM, dok je kazna od 500 do 1.500 predviđena za one koji bez nadzora ili zaštitnih sredstava drže i vode opasne životinje koje nekoga mogu prestrašiti ili povrijediti.Krivični zakon FBiH propisuje novčanu ili kaznu zatvora do šest mjeseci za osobe koje pse ili druge opasne životinje izvode na javna mjesta bez brnjice i bez direktnog čuvanja na taj način izazivajući opasnost i ugrožavajući životeUkoliko pas neko povrijedi, vlasnik može biti kažnjen zatvorskom kaznom u trajanju do tri godine.Prema Pravilniku o držanju opasnih životinja opasnim psom se smatra bilo koja jedinka te vrste, porijeklom od bilo koje pasmine koja je ničim izazvana napala čovjeka i nanijela mu tjelesne povrede ili ga usmrtila, ničim izazvana napala drugog psa i nanijela mu teške tjelesne povrede, uzgajana i/ili dresirana za borbe pasa ili zatečena u organiziranoj borbi s drugim psom te pas pasmine terijera tipa bull, pit bull terijer i njegovi mješanci.Međutim, Ured za veterinarstvo BiH nema uspostavljen registar opasnih pasa.Činjenicu da je pas opasan, osim za pse koji su već označeni kao opasni, utvrđuje veterinarski inspektor ili ovlašteni veterinar ili kinološki stručnjak imenovan od kinološke organizacije po podnesenoj prijavi o ničim izazvanom napadu na čovjeka sili drugog psa. Vlasnik opasnog psa mora osigurati njegovo označavanje mikročipom bez obzira na njegovu starost, sukladno posebnim veterinarskim propisima, a zatim kastraciju u roku od 14 dana nakon proglašavanja psa opasnim.Opasan pas mora boraviti u zatvorenom kavezu ili u objektu primjerene veličine, iz kojeg ne može pobjeći, a ulazna vrata u prostor ili objekt u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana uz vidljivo istaknuto upozorenje "OPASAN PAS". Izvođenje na javne površine dopušteno je jedino s brnjicom i na povocu i to može učiniti samo vlasnik. Pravilnik o zaštiti pasa koji se drže kao kućni ljubimci , između ostalog, propisuje da boks za čuvanje psa mora imati površinu od najmanje šest kvadrata, dok svaka strana boksa mora imati dužinu od najmanje dva metra. Ako se u boksu drži više pasa, svaki drugi pas pored površine mora imati još najmanje tri kvadrata. Stranice boksa moraju biti napravljene od materijala koji su neškodljivi za zdravlje, nesavladivi i ne uzrokuju povrede, a najmanje jedna strana boksa treba pružati slobodan pogled. Pse u boksovima nije dopušteno držati na lancu. U slučaju da je u ograđenom prostoru veći broj pasa različitih tjelesnih masa, veličina može biti manja za 15 posto od propisane uzevši da je veličina vezana uz životinju najveće tjelesne mase.Psi iz kontroliranog uzgoja pasmina terijera tipa bull - stafordski bull terijer, američki stafordski terijer, bull terijer i mini bull terijer, moraju imati rodovnicu izdanu od Kinološkog saveza BiH ili rodovnicu izdanu od Kinološkog saveza jedne od zemalja članica Međunarodne kinološke organizacije (F.C.I.). Da bi mogao držati neku od navedeni pasmina, vlasnik ne smije biti pravomoćno osuđen za mučenja životinja, protiv života i tijela čovjeka, zloupotrebe opojnih droga te kaznena djela koja u sebi sadrže elemente nasilja protiv slobode i prava čovjeka, imovine, spolne slobode, javnog reda, braka, porodice i mladeži ili je za takvo djelo pokrenut postupak. Također, ne smiju postojati okolnosti koje ukazuju da bi pas mogao biti zloupotrijebljen, pod utjecajem uživanja alkohola, konzumacije opojnih droga, poremećenih porodičnih odnosa, sukoba s okolinom, agresivnog i ekscesnog ponašanja vlasnika.Vlasnik ne smije biti mlađi od 21 godine, mora biti poslovno sposoban i imati uslove za siguran smještaj za opasnog psa. Nije dozvoljeno ostavljanje opasnog psa drugoj osobi na čuvanje i privremeni smještaj, osim u slučaju osiguranja veterinarskoga tretmana, a zabranjena je i trgovina opasnim psima kao ni njihovo darovanje, izlaganje, promocija, oglašavanje, učestvovoanje na takmičenjima i izložbama. Osim toga, u BiH je zabranjeno unositi pse pasmine terijara tipa bull koji nisu upisani u Upisnik Međunarodnoga kinološkoga saveza (F.C.I.).