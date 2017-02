Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović na narednoj sjednici Gradskog vijeća na glasanje će staviti novi Prijedlog odluke o plaćama i naknadama plaća zaposlenika gradskih organa Zenice kojim bi plate određenih službenika bile manje i do 200 KM.

Platna lista Fuada Kasumovića (Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba)

Iako je pomenuta tačka dnevnog reda u Zenici već digla prašinu, Kasumović je u razgovoru za Klix.ba pojasnio kako njegova plata ostaje ista kao što je bila i plata gradonačelnika Husejina Smajlovića, ali i da je potez o smanjenju koeficijenta, koji će biti predložen, urađen prema Zakonu.Dosadašnji koeficijenti pojednih funkcija i radnika u službama Gradske uprave Zenica bili su veći od onog što je propisano Zakonom o platama i naknadama u državnoj službi. S toga je Kasumović odlučio smanjiti koeficijente onako kako je to predviđeno na federalnom nivou.Prema novom prijedlogu odluke o platama i naknadama plata zaposlenika gradskih organa Zenice pomoćnici gradonačelnika će umjesto koeficijenta 6,2 imati koeficijent 5,7, šefovi odsjeka će umjesto dosadašnjih 5,2 imati 4,5, dok će prema želji predsjedavajuće Gradskog vijeća Zenice Sanje Renić njen koeficijent biti smanjen sa 7,0 na 6,4, a isto očekuje i savjetnike gradonačelnika.Osnovica će prema riječima Kasumovića ostati ista, kao i njegova plata koja je bila u visini plate i gradonačelnika Husejina Smajlovića."U Gradskoj upravi će ovih dana na snagu stupiti nova sistematizacija gdje smo koeficijente uskladili sa važećim Zakonom koji je validan. Plata gradonačelnika je bila ista i Smajloviću i meni, i nikakav koeficijent neće biti mijenjan. Moja plata kao gradonačelnika četvrtog grada u Bosni i Hercegovini, s minulim radom i toplim obrokom, iznosi 3.197,36 KM i neće se mijenjati", pojasnio je Kasumović.Istakao je kako njegov koeficijent od 9,8 nije najveći koji može ostvariti, ali da je isti koeficijent i osnovicu naslijedio od Smajlovića."Svi koeficijenti su usklađeni sa Zakonom, iako smatram da moj pomoćnik ne može imati istu plaću kao pomoćnik grada koji ima 3.000 stanovnika. Ovo je grad od 120.000 stanovnika, ali nelogično je da u Grahovu ili Petrovcu načelnici i njihovi pomoćnici imaju veću platu nego načelnik Zenice i njegovi pomoćnici", izjavio je Kasumović za Klix.ba te dodao da ga nikakve laži o povećanju lične plate ne zanimaju.Za kraj razgovora je pojasnio kako on funkciju gradonačelnika nije preuzeo kako bi smanjivao plate niti uručivao otkaze. Njegova uloga je, kako je kazao, da radi prema zakonu i to će raditi u narednom periodu."Vidjet ćemo kako ćemo se izboriti da pomoćnici i službe imaju veće plate nego gradovi od 3.000 stanovnika i normalna je stvar da moj pomoćnik ima veću platu nego neko u Prači, na Palama i drugim općinama ili gradovima", zaključio je Kasumović.Odluku Kasumovića najvjerovatnije će podržati većina vijećnika u Gradskom vijeću, ali konačni stavovi bit će poznati nakon održanih klubova stranaka i analize dokumentacije koja će biti održana