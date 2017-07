Kako se danas pokazalo da je sukob SDA i SBB tek "dogovoreni rat" na obostranu korist

Foto: Arhiv/Klix.ba

Na današnjim sjednicama dva zastupnička doma, onog gržavnog i federalnog, pokazalo se bjelodano kako koalicija SDA i SBB ipak funkcioniše i da Vlada FBiH i Vijeće ministara BiH nisu u "tehničkom mandatu".

Naime, nakon što je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić predstavio izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2016. uslijedila je žučna rasprava u kojoj se kritikama na račun Vijeća ministara BiH pridružio i SBB koji je dio vladajuće koalicije. No, nakon rasprave iz SBB su poručili kako će odluku o tome da li će glasati za ili protiv izvještaja donijeti naknadno, neposredno uoči glasanja.



Iz SBB već mjesecima poručuju kako je koalicija sa SDA u "tehničkom mandatu" te su više puta poručili kako će rado napustiti vlast ukoliko i kada SDA pronađe novog partnera. Uz poruke kako SBB više nikada neće u koaliciju sa Izetbegovićem i medijski rat sa bezbroj udaraca ispod pojasa, sukob SDA i SBB podsjeća na otvoreni rat dvije stranke uoči izbora 2014.



Da se radi o bitno drukčijem kontekstu pokazala je današnja sjednica Zastupničkog doma Parlamenta FBiH. Opozicione stranke predložile su izglasavanje nepovjerenja Vladi FBiH, ali je prijedlog pao zahvaljujući glasovima SDA, HDZ-a BiH i SBB.



Da je SBB kojim slučajem podržao prijedlog opozicije Vlada FBiH na čelu s premijerom Fadilom Novalićem i ministrima iz SDA, HDZ-a BiH i SBB bila bi u tehničkom mandatu. No, SBB očigledno pravi razliku između "tehničkog mandata" iz saopćenja stranke i tehničkog mandata u koji su danas mogli "gurnuti" Vladu FBiH.



Kadrovi SDA i SBB odlično funkcionišu i na drugim nivoima, kako u izvršnoj tako i u zakonodavnoj vlasti i koalicija je neupitna kada treba podijeliti pozicije ili sačuvati vlast. S druge strane, koalicija je potpuno neefikasna kada treba usvajati zakone, pa su tako danas pali zakoni koji su bili na dnevnom redu Zastupničkog doma Parlamenta FBiH.



Sasvim je očigledno da su stranke u punom kapacitetu ušle u predizbornu trku za Opće izbore 2018. Od "Izetbegović i Radončić zajedno su osvojili pola miliona glasova" u samo nekoliko mjeseci došli smo do još jednog sukoba koji se čini kao "konačni okršaj". Cilj je mobilizirati glasačku bazu kojoj se koalicija "zakletih neprijatelja" i nije odveć svidjela - slabiji rezultat SDA i katastrofalan SBB-a na Lokalnim izborima 2016. najbolji su pokazatelji takve reakcije u obje stranačke baze.



Da li će SBB na kraju skinuti breme vlast i u predizbornu trku krenuti rasterećeni neugodnog balasta računajući na brzi zaborav glasača a SDA izigravati uvrijeđenu nevjestu? Čini se kao kliše, odveć jednostavno, već viđen fol koji bi brzo bio prokazan. No, treba računati i kako je ljudska, a posebno ona biračka, glupost beskonačna.