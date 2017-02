Ivanić: Savez za promjene odlučit će o tehničkom mandatu Vijeća ministara BiH

Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić kazao je da ne može komentarisati najavu funkcionisanja Vijeća ministara BiH u tehničkom mandatu i da je to pitanje koje treba postaviti liderima Saveza za promjene.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić kazao je da ne može komentarisati najavu funkcionisanja Vijeća ministara BiH u tehničkom mandatu i da je to pitanje koje treba postaviti liderima Saveza za promjene.

"Oni treba da kažu šta će i kako će uraditi. U taj dio stvari ja ne želim ulaziti", kazao je Ivanić.



Istakao je da je krizu izazvao član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, dodajući da mu je čudno sve što se dešava u našoj zemlji posljednjih dana, posebno u kontekstu priča kako on brani Srbiju.



"Ja ni riječ nisam rekao o tome, već sam govorio o načinu donošenja odluka. Tražio sam jučer da se odluke vrate u institucije BiH, a Izetbegović ih je opet izvukao iz institucija", rekao je Ivanić.



On je kazao da bi oni koji se već prave intelektualcima trebalo da podrž njegov prijedlog da se u Predsjedništvu BiH priča o reviziji presude.



"Ja kao čovjek koji predstavlja BiH trebalo bi da znam koji su argumenti. Valjda od mene koji predstavljam BiH treba tražiti mišljenje. Branim samo princip odlučivanja i ne znam šta je trebalo da uradim da ispunim želje onih koji me iskritikuju. Da naslijepo kažem 'da'? To nikada neću uraditi", rekao je Ivanić.



Zaključio je da će odlučiti kada će i na koji način poslati pismo Međunarodnom sudu pravde u Hagu.



"Kako ćemo izaći iz krize, to pitajte Bakira Izetbegovića. Nisam ja bojkotovao rad Predsjedništva BiH", rekao je Ivanić.