Inzkov Izvještaj UN-u: Dodik i SNSD su ublažili retoriku nakon sankcija SAD-a

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Inzko danas će podnijeti 52. izvještaj generalnom sekretaru UN-a o stanju provedbe mira u Bosni i Hercegovini.

Izvještaj visokog predstavnika o stanju u BiH pokriva vremenski period od 22. aprila do 21. oktobra 2017. godine.Inzko je u izvještaju naveo da su politički čelnici u BiH već pomjerili svoj fokus s ekonomskih reformi na nacionalna pitanja iako je do općih izbora u našoj zemlji ostala puna godina.Pozitivnim je ocijenio to što je BiH poduzela određene korake koji se odnose na provođenje mjera iz reformske agende, pripremanja odgovora na upitnik Evropske komsije, ali i potpisivanja ugovora o transportnoj zajednici s EU i pet drugih zemalja zapadnog Balkana.Visoki predstavnik naveo je i da političke stranke imaju različite poglede na uređenje izbora delegata u Domu naroda Federacije BiH, što bi u konačnici moglo onemogućiti implementaciju rezultata općih izbora."Uprkos tim rizicima, stranke u državnom parlamentu još nisu započele ozbiljan politički dijalog kako bi se razgovaralo o mogućim izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH", dodao je Inzko.On je u izvještaju istakao i da su predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik, kao i drugi članovi SNSD-a, smanjili učestalost pozivanja na otcjepljenje Republike Srpske i raspad BiH i to nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele putne i finansijske sankcije Dodiku.Inzko dodaje i da su pojedini političari iz reda hrvatskog naroda nastavili zagovarati reorganizaciju zemlje po etničkim principima te upozorava da je Narodna skupština RS-a usvojila rezoluciju o vojnoj neutralnost iako nema ustavne nadležnosti da se miješa u vanjsku politiku države BiH.Visoki predstavnik se osvrnuo i na funkcionisanje vlasti, podsjećajući da se SBB (koji je dio vlasti) otvoreno priključio opozicionim političkim strankama u Parlamentarnoj skupštini BiH te oborio Izvještaj Vijeća ministara BiH za 2016. godinu.Kako kaže, to je dovelo do toga da je SDA otvoreno pozvala SBB da napusti koaliciju. Inzko je upozorio i na zategnut odnos SDA i HDZ-a BiH zbog različitih pogleda na izmjene Izbornog zakona BiH, rješavanje pitanja izbora u Mostaru i način izbora članova Predsjedništva BiHKompletan izvještaj možete pročitati ovdje