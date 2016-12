FHMZ nakon potresa: Problem je treskavički rascjep, veći zemljotresi mogu uzrokovati štetu

Građani Sarajeva i okoline su danas osjetili dva zemljotresa, koja su uzrokovala podrhtavanje tla u razmaku od dva sata. Kako je za portal Klix.ba rečeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, odnosno Centra za seizmologiju, uzrok potresa je seizmički aktivno područje Treskavice.

Foto: Ilustracija

"Jutros smo zabilježili dva potresa na području između Hrasnice i Hadžića, jedan u 8:55 i drugi u 10:54 sati. To je lokalitet udaljen oko 13 km jugozapadno od Sarajeva. Prema našim mjerenjima, jačina prvog zemljotresa iznosila je 3,1 dok je jačina drugog izmjerena na 2,7 stepeni. Drugi zemljotres se dogodio u procesu smirivanja tla", izjavio je dežurni seizmolog.



Na ovom području su se i ranije događali potresi, tako da današnji ne predstavljaju ništa neuobičajeno.



"Radi se o zemljotresima koji se ponekad događaju u okolini Sarajeva, a za to je 'kriv' treskavički rascjep. Treskavica je inače seizmički veoma aktivna, ali u posljednjih nekoliko godina nismo imali nekih promjena kada je riječ o seizmici. Međutim, nešto ranije su se na ovom lokalitetu događali zemljotresi, ali nikad oni koji prave materijalne štete, poput onih do 6 stepeni. Uglavnom, oko Sarajeva je problem Treskavica i to jugozapadno i južno, dok sjevernije nema seizmički aktivnijih lokaliteta", istakao je naš sagovornik.



Na području Treskavice se mogu očekivati i potresi intenziteta od 8 stepeni Merkalijeve skale, koji eventualno mogu uzrokovati manju štetu u Sarajevu. Katastrofalni potresi su uglavnom mogući u Hercegovini i na području Banje Luke.



"Što se tiče Treskavice, tu se mogu očekivati potresi do 8 stepeni Merkalijeve skale. To su već ozbiljni, vrlo jaki potresi koji se mogu reflektovati na Sarajevo, ali i izazvati manju materijalnu štetu. Međutim, u principu područja koja su ugrožena su Hercegovina i područje Banje Luke, gdje se mogu dogoditi i katastrofalni potresi", saopćeno je iz FHMZ.