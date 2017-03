S obzirom da Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo još uvijek nije donesen i da nema zakonskog osnova za organizovanje eksterne mature u srednjim školama, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS drugu godinu zaredom organizovat će pilot projekat. Ministarstvo smatra da je eksterna evaluacija jedini način da se provjeri znanje učenika i rad nastavnog osoblja.

Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS (Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba)

"Prošle godine smo sproveli eksternu evaluaciju na način da nismo imali ispravljanje testova kao u osnovnim školama. Rad testa nadziru nastavnici iz drugih škola da ne bi bilo mogućnosti prepisivanja jer nastavnici iz škole imaju interes da djeca pokažu što bolje znanje. Mi kontrolišemo objektivnost ocjenjivanja, poredimo uspjeh iz predmeta sa uspjehom na maturi jer imamo problem inflacije ocjena u školama i to pokušavamo staviti pod kontrolu", kazao je za Klix.ba Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS.Cilj ministarstva je, tvrdi Kazazović, vrednovati stvarno znanje i unaprijediti obrazovanje, a to nije moguće bez kontrole."Mi bismo sad mogli uporediti osmogodišnje i devetogodišnje obrazovanje da je neko radio analizu. Ne znamo koje je bolje jer nemamo rezultate. Ne znamo kakvo je srednje obrazovanje bilo prije 20 godina jer nemamo testove", ističe ministar.Međutim, nisu svi za kontrolu. Univerzitet u Sarajevu se protivi jer eksterna matura nije zaživjela u svim kantonima što predstavlja problem prilikom upisa na fakultete. Kazazović navodi da eksterna matura ne znači da će biti ukinuti prijemni ispiti na fakultetima, ali da je formirana radna grupa koja će sa Univerzitetom pregovarati o toj mogućnosti. Ovakav vid evaluacije nije naišao ni na podršku roditelja, djece i nastavnog osoblja."Najveći stres je na djeci, a oni ocjenjuju nastavnike. Djeca u srednjim školama moraju polagati redovnu maturu, ta diploma je priznata u cijelom svijetu, a ekstrena bi bila priznata samo u Kantonu. Dalje, djeca koja su pohađala umjetničke ili muzičke škole i koja su imala matematiku samo jednu godinu imat će lošije bodove i neće se moći upisati na akademiju, a možda su fantastični čelisti. Imate i djecu koja neće upisati fakultet, zašto da ih izlažemo stresu i otvaramo sivo tržište zbog instrukcija i priprema za maturu", kazala nam je Dijana Ćirić-Parla iz Vijeća roditelja KS.Kazazović smatra da roditelji nastoje izbjeći mogućnost suočavanja s činjenicom da znanje njihovog djeteta nije u skladu s ocjenama koje ima."Kakav pritisak na djecu, pa cijeli svijet radi eksterne evaluacije znanja učenika i to iz svih predmeta, ne samo na kraju osnovne i srednje škole. Sada ćemo imati i pilot testiranje u devetim razredima i prvim razredima srednje škole. Nema mjesta socijalnoj priči mi to moramo uraditi. Svi pokušavaju da amnestiraju ili neuspjeh ili nerad. Djeca koja su savladala gradivo će vrlo rado pokazati znanje. Govore nam da nisu iste petice, recimo, u Drugoj i Petoj gimnaziji, kako ćemo znati da znanje nije isto ako nemamo eksternu maturu", kazao je ministar.Zakon o srednjem obrazovanju KS trebao bi biti razmatran na narednoj sjednici Skupštine KS, a Vijeću roditelja KS, osim eksterne mature, sporna je odredba koja ograničava utjecaj roditelja na odlučivanje u školama."Roditelji su do sada imali privilegovanu ulogu u obrazovanju, oni su birali direktore, a sve vrijeme i OHR i OSCE traže da svi budu ravnopravno zastupljeni. Zbog toga se desila inflacija ocjena, veliki autoritet roditelja u školama i pritisak na nastavnike. Želimo da svi budu ravnopravno zastupljeni, jedan predstavnik roditelja, jedan predstavnik nastavnika, jedan iz ministarstva i jedan iz lokalne zajednice. Realno je da se roditelji bune, ali imamo uredbu koja traži da svi budu podjednako zastupljeni, da niko nema veći utjecaj u školskom odboru. Glasanje je podijelilo kolektive, imamo puno kriznih žarišta u školama i moramo nešto uraditi", zaključuje Kazazović.