Dragan Mektić: Deportovali smo čovjeka bliskog IDIL-u, ne vjerujemo u njegove dobre namjere

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić govorio je na današnjoj konferenciji za medije o dvije oblasti, terorizmu i požarima, zaključivši da ni u jednoj, ni u drugoj oblasti Bosna i Hercegovina nije sigurna.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić govorio je na današnjoj konferenciji za medije o dvije oblasti, terorizmu i požarima, zaključivši da ni u jednoj, ni u drugoj oblasti Bosna i Hercegovina nije sigurna.

Istakao je da su sigurnosne snage sinoć imale aktivnost u vezi s jednom osobom koja je s lažnim motivima pokušala ući u Bosnu i Hercegovinu, a koja je prijetnja s aspekta terorizma.



"Došli smo do informacija da je ta osoba bliska IDIL-ovim strukturama. Rano jutros je vraćena iz Bosne i Hercegovine. On je po opredjeljenju sklon terorizmu, ne vjerujemo u njegove dobre namjere, vjerujemo da je ovdje došao da svoj boravak iskoristi za neku terorističku aktivnost. U budućnosti neće moći ući u BiH, ali takve akcije nam trebaju svakodnevno kako bismo spriječili slične situacije", napomenuo je Mektić.



Rekao je da terorizam ne miruje, već produbljuje način svog djelovanja i mijenja način svog rada.



"Terorizam postaje sve veća opasnost širom svijeta, a nije bezopasan ni kod nas s obzirom na naše recidive iz prošlosti", kazao je Mektić.



Istakao je da u Bosni i Hercegovini postoji diskusija o terorizmu, napomenuvši da su preduzeli mnogo radnji kada je riječ o borbi protiv terorizma.



"U posljednje vrijeme se daleko više fokusiramo na prevenciju. Mislim da smo postigli zadovoljavajuće rezultate. Nijedna zemlja ne može da eliminiše tu prijetnju, pa tako ni Bosna i Hercegovina. Teroristi su prešli na novi način izvršenja terorističkih akata. Suština borbe protiv terorizma je da dođete do informacije prije nego što do terorizma dođe", napomenuo je Mektić.



Dodao je da u Bosni i Hercegovini postoji problem ekstremizma, te da moraju raditi na drugom procesu, a riječ je o deradikalizaciji.



"Prije svega je mladim ljudima neophodno objasniti štetnost radikalizma. U smislu ove prevencije Ministarstvo sigurnosti BiH je bilo lider. Mi smo jedan projekt kandidovali, zajedno sa Slovencima, vrijedan 18 miliona KM. Taj će novac biti iskorišten za prevenciju od radikalizma. Na taj način ćemo mijenjati svijest glede štetnosti radikalizma, a na kraju i terorizma", poručio je Mektić.



Rekao je da s obzorom na to da postoje novi načini za izvršenje terorizma, da se kod građana mora mijenjati svijest.



"Jeste obaveza zvaničnika da brinu o sigurnosti, ali je najvažnija svijest građana. Mi presrećemo koliko možemo, i država će morati pojačati svoje finansijske oblasti glede ovog problema, kako bi eventualno mogli da preduprijede ovakve situacije. Svi ćemo morati da mijenjamo bezbijednosni osjećaj, kako bi cjelokupno društvo bilo na braniku od terorizma", kazao je Mektić.



Najavio je 7. i 8. septembra ozbiljan projekt, gdje će se fokusirati čitav iznos sredstava iz EU u prevenciju borbe protiv terorizma.



Mektić se osvrnuo i na neodgovornost države i društva glede prijetnji požara, koji nanose ogromnu štetu.



"Ugrožena je lična imovina građana. Još jednom apelujem na sve političke strukture da požari ne smiju biti u političkom kontekstu. Moramo stvarati jedan zajednički sistem, da sve kapacitete stavimo, prije svega, u prevenciju, a kad dođe do požara da se možemo odgovorno ponašati da spasimo naše građane", poručio je Mektić.



Istakao je da se političari između sebe ne mogu dogovoriti unutar granica da jedni druge pomažu, da postoji sistem koordinacije.



"Tražim neka rješenja. Za dan-dva ću otići u Hercegovinu i podijeliti donacije koje su došle od naših stranih partnera. Imamo dva projekta, jedan edukacija, a drugi da se doniraju sredstva da se kupi oprema za prevenciju požara. Ovo ovdje moramo raditi zbog prevencije. Mi ni okvirno ne možemo procjenjivati štete nastale od požara. Cijelo ljeto Bosna i Hercegovina gori. Mi imamo situaciju da je jedan direkor civilne zaštite cijelo ljeto na godišnjem odmoru u Grčkoj. Sve se čeka da kiša padne da ugase požare", istaknuo je Mektić.



Prema Mektićevim riječima, nevjerovatan je odnos države prema požarima.



"Mi ne možemo da se politički usaglasimo da budemo dio međunarodnog sistema, jer ne mogu politike da se dogovore. Izgleda da Bosni i Hercegovini nije problem što je pola države u požaru. Moramo zaštiti građane od požara", rekao je Mektić.