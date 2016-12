Dodik u Beogradu: BiH sve više liči na islamsku državu

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je kako ga odluka Univerziteta u Sarajevu da se petkom u vrijeme džuma-namaza ne zakazuju predavanja i ispiti za studente podsjeća na protjerivanje Djeda Mraza iz sarajevskih vrtića i ocijenio da BiH sve više liči na islamsku državu.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je kako ga odluka Univerziteta u Sarajevu da se petkom u vrijeme džuma-namaza ne zakazuju predavanja i ispiti za studente podsjeća na protjerivanje Djeda Mraza iz sarajevskih vrtića i ocijenio da BiH sve više liči na islamsku državu.

"Mene ništa ne iznenađuje, kao što je donesena prije neki dan odluka da se za vrijeme Nove godine neće točiti alkohol u Sarajevu ili kada su prije nekoliko godina protjerali Djeda Mraza iz Sarajeva ili to čine još uvijek u nekim institucijama. Dakle, ništa tu nije novo", rekao je Dodik novinarima u Beogradu.



On je ocijenio da je najnovija odluka dio jednog šireg koncepta koji mnogi neće da vide, a to je potpuna islamizacija BiH. Dodik kaže da je univerzitet javna institucija i da ne treba uvoditi u nastavu određena vjerska obilježavanja. Istakao je da sada u Sarajevu čak i parlament prekida rad u vrijeme islamske molitve i pravi se pauza da bi se poslanici molili.



"To sve više liči na islamsku državu, šta da radite", naveo je Dodik.



Senat Univerziteta Sarajevo usvojio je inicijativu Studentskog parlamenta UNSA o neodržavanju predavanja i ispitnih rokova na fakultetima tog univerziteta petkom zbog u vrijeme džuma-namaza.