Deklaracija o Pelješkom mostu neće biti blokirana jer neće ni biti razmatrana u Domu naroda

Deklaracija kojom se BiH zvanično usprotivila izgradnji Pelješkog mosta neće se naći na dnevnom redu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. U prijevodu to znači da HDZ-ovi parlamentarci uprkos najavama neće ni imati priliku da je blokiraju na sjednici ovog doma.

Ovu informaciju potvrdio nam je zamjenik predsjedavajuće Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović koji je rekao kako se Deklaracija o Pelješkom mostu uopće neće naći pred delegatima u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.



"To je akt koji je Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio na osnovu ovlaštenja koja ima prema Poslovniku o radu Zastupničkog doma PSBiH. Ona predstavlja stav Zastupničkog doma i kao takva se treba poštovati", rekao je Džaferović.



S obzirom na to da Zastupničkim domom PSBiH u ovom trenutku predsjedava Borjana Krišto iz HDZ-a, Džaferovića smo pitali i šta će biti ukoliko Krišto odbije objaviti usvojenu deklaraciju u Službenom listu BiH.



"Svi zvaničnici Parlamentarne skupštine BiH dužni su poštovati Ustav BiH, zakone i Poslovnik o radu Zastupničkog doma. Ne mogu ni pomisliti da bi Krišto to mogla uraditi. Sa Deklaracijom će biti postupljeno onako kako je to u njoj samoj napisano", zaključio je Džaferović.



Podsjećamo, HDZ-ovi funkcioneri zaprijetili su kako će usvojenu Deklaraciju o Pelješkom mostu blokirati na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.



Riječ je o Deklaraciji kojom državni parlamentarci pozivaju Hrvatsku i Evropsku uniju da bez odlaganja obustave sve radnje na najavi početka izgradnje Pelješkog mosta.



Izgradnji Pelješkog mosta nije se samo uprotivila jedna politička stranka, kako se to predstavlja u Hrvatskoj, već većina stranaka u Parlamentarnoj skupštini BiH s obzirom na to da su pored SDA potpisnici Deklaracije i zastupnici iz reda SDP-a, SBB-a, SDS-a, Nezavisnog bloka, DF-a, A-SDA i BPS-a.