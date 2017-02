Ćudić: Moja poruka građanima je - ne predajemo se, ovo nije kraj nego početak

Kandidati i kandidatkinje predložene od građanskog bloka nisu ostvarili dovoljan broj glasova za izbor na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Sarajeva. U vezi s tim oglasila se Sabina Ćudić, kandidatkinja građanskog bloka za gradonačelnicu Sarajeva.

Sabina Ćudić

"Zahvaljujem se na ukazanom povjerenju vijećnika građanskog bloka. Ipak, na prvom mjestu je neprocjenjiv osjećaj kada sam vidjela reakciju građana iz svih dijelova Bosne i Hercegovine po objavi kandidature. Nevjerovatna količina podrške i kolektivne nade siguran je zalog za nastavak borbe. Činjenicu da su neki glasali suprotno od onog za šta su im građani dali glas i mandat, ne bih posebno komentarisala, o tome će sud donijeti javnost i građanke i građani Sarajeva, kojima bih ovom prilikom željela poručiti – da ne odustaju. Ovo nije kraj, nego – početak. Jasno da postoji puno razloga za razočarenje, ali isto tako i za nadu: danas smo bili na korak od skidanja SDA s vlasti, potreban nam je mali ali zajednički napor da to naredni put i učinimo", kaže Ćudić.



Ona je dodala da je Naša stranka "pokazala odgovornost i spremnost da bude lider u donošenju promjena za koje su građani glasali".



"Iako se naše vizije grada u potpunosti razlikuju, red je čestitati protukandidatu i novoizabranom rukovodstvu Gradskog vijeća. Decenije donošenja odluka iza zatvorenih vrata i političkog mešetarenja, dovele su do toga da Sarajevo dobije vlast koja nije odraz njegove izborne volje. Ipak, važno je da smo smogli snage pokrenuti proces otpora onome što u Sarajevu, ali i šire radi establišment, koji sada opravdano strahuje", kazala.



Ćudić je dodala da je od "važna je činjenica da je građanski blok dokazao da može napraviti zajednički dogovor, povodom čega su mnogi bili skeptični, ali da je za promjenu vlasti potrebno i da ste organizacijski i kadrovski u stanju držati se dogovorenog".



"Ponosna sam na naše vijećnike, Barbaru, Vibora, Samira i Nihada, koji su i danas dokazali da kada glasate za Našu stranku možete biti uvjereni da najviše držimo do svoje riječi i do vrijednosti zbog kojih ste nas izabrali. Idemo dalje!", zaključila je Sabina Ćudić.