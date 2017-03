Podijeljeno, nacionalno obrazovanje jedan je od najvećih problema u Bosni i Hercegovini, famozne "dvije škole pod jednim krovom", ali i potpuno fizički odijeljene nacionalne škole grade još veće podijele u bh. društvu. Mostarska organizacija Nansen dijalog centar (NDC Mostar) već drugu godinu u Stocu i Prozor/Rami implementira projekat integrativnog obrazovanja spajajući na zajedničkim časovima djecu iz škola pod bosanskim i hrvatskim nastavnim planom i programom, te tako kreira jedan potpuno novi obrazovni narativ oslobođen podjela.

