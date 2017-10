BH-Gas o produženju uvedenih mjera: Federacija će biti zatvorena sa svih strana u gasnom sektoru

Foto: EPA-EFE

Na dnevnom redu sjednice Ministarskog vijeća Energetske zajednice, koja će se održati 14. decembra 2017. u Prištini, navedeno je da će se, praktično, suspendirati određena prava iz Ugovora o uspostavi EZ, a koja se ogledaju u nefinansiranju troškova puta bh. predstavnika i ukidanja mogućnosti glasanja na sastancima.

"Decision 2017/../MC-EnC on extending the measures imposed on Bosnia and Herzegovina under Art. 92(1) of the Treaty in Case ECS-8/11 S (ECS)", stoji u dnevnom redu 15. sjednice Ministarskog vijeća Energetske zajednice.



Direktor BH-Gasa Jasmin Salkić objašnjava da navedeno u prijevodu znači da je riječ o produženju uvedenih mjera, ili preciznije suspendiranju određenih prava prema čl. 92(1) Ugovora o uspostavi EZ, a koja se ogledaju u nefinansiranju troškova puta predstavnika BiH te ukidanju mogućnosti glasanja na sastancima.



"O utemeljenosti referisanja da BiH nema pristup fondovima pretpristupne pomoći slijedom datih sankcija, najbolje govori podatak koliko smo dosad navedenih sredstava povukli za potrebe projekata iz energetskog sektora: 0 KM/EUR", stoji u dopisu iz BH-Gasa.



Na samopostavljeno pitanje da li je dobro da Bosna i Hercegovine i dalje ima mjere, iz BH-Gasa navode da je jednostavan odgovor da to nije dobro.



"Međutim, ono što se sada radi s pominjanjem sankcija, a na bazi uvedenih mjera je ono na što BH-Gas uporno ukazuje. Predloženi zakon o regulatoru električne energije i gasa, prenosa i tržišta električne energije u poglavlju gasa apsolutno nije provedba Trećeg energetskog paketa, već pokušaj nefunkcionalnog kompromisa u datim uslovima u BiH. Cjelokupnu javnost smo upoznali da posjedujemo dokument potpisan od Energetske zajednice, u kojem potvrđuju da predloženi zakon u dijelu gasa ne traži provedbu Trećeg energetskog paketa", navodi Salkić u saopćenju.



Istakli su da će 31. oktobra 2017. godine biti potpisan dokument o gasifikaciji Rafinerije Brod i uvođenju prirodnog gasa u BiH iz Hrvatske produktovodom, a sve na bazi dogovora u kojem ni u kojem obliku nisu zastupljeni organi države BiH.



"Istovremeno, gradi se transportni gasovod prema Bijeljini i to preko odvojka s gasovoda Zvornik-Sarajevo. Predloženi zakon u svojoj supstanci predviđa da budući entitetski regulator izdaje saglasnosti na ovakve projekte. Dakle, ne država BiH i državni regulator BiH, već entitetski (RS) regulator", navode iz BH-Gasa.



Ističu da u BiH već postoje tri transportera gasa i sada dobivamo još dva na mrežu ukupne dužine 250 km.



"Ova dva nova transportera imaju svoje vlasnike u Srbiji/Hrvatskoj. Naši susjedi imaju hiljade kilometara gasovoda i po jednu transportnu kompaniju, Srbijagas/Plinacro. BiH sa čak pet transportera gasa spada u sam vrh evropskih zemalja, a po km mreže nismo ni blizu susjedima, a kamoli ostalim zemljama EU. BiH će sada, a na bazi predloženog zakona, imati nekoliko entitetskih transportera, bez državnog regulatora, dok susjedne zemlje, članice Energetske zajednice, imaju po jednu državnu transportnu kompaniju na hiljade km transportne gasne mreže", ističu iz BH-Gasa.



Navode da ovakav sistem transportera i ovakav zakon ne postoje nigdje u Evropi, ali zbog Rafinerije Brod (RS) i gasifikacije Bijeljine (RS) treba hitno sve ozakoniti, kako bi se Federacija BiH zatvorila sa svih strana u gasnom sektoru.



"I na kraju, Ugovorom o uspostavi Energetske zajednice ista nije nigdje ovlaštena od zemalja članica da uvodi sankcije, već upravo suprotno da pomaže budućim i sadašnjim članicama da usklade svoje zakone s pravnom stečevinom EU. Predloženi zakon nije, niti će biti implementacija Trećeg energetskog paketa, već ozakonjenje onoga što se trenutno odvija na terenu. Ovdje nismo govorili o ratnom dugu za gas, o ograničenjima u transportu gasa prema Sarajevu, o abnormalnim tarifama za transport gasa, o starom gasovodu koji niko u RS ne održava, a gradi se odvojak sa njega itd., jer je data zasebna tema sa sličnom pozadinom", zaključeno je u saopćenju iz BH-Gasa.