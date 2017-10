Bevanda: Vijeće ministara je sredstva od klirinškog duga usmjerilo za kapitalne projekte

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto (HDZBiH) upitala je na današnjoj sjednici oba doma PSBiH koliko je sredstava na raspolaganju od klirinškog duga, na koji način će biti utrošena i kada.

Kako je navela, svi su upoznati o toj tematici u posljednjih desetak godina i tražilo se rješenje za to pitanje te je vođena rasprava oko raspodjele novca između entiteta, ali i oko toga da li će dug biti isplaćen u robama ili novcu.



Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda potvrdio je da je 125 miliona dolara uplaćeno BiH. Dug je naplaćen potpuno u novcu i sredstva su uplaćena Centralnoj banci te raspoređena u propisanim postocima, a Bevanda je ponovio da je BiH jedina zemlja koja je uspjela ukupan iznos naplatiti u novcu.



Raspodjela novca urađena je po Zakonu o raspodjeli, namjeni i korištenju finansijskih sredstava dobivenih po sporazumima o pitanjima sukcesije, kojim je utvrđen procent pripadnosti sredstava.



"S tim u vezi za potrebe bh. institucija to je bilo 10 posto, odnosno 12,5 miliona dolara, Federaciji 58 posto ili 72,6 miliona dolara, Republici Srpskoj 29 posto, odnosno 36,2 miliona dolara, te Brčko Distriktu tri posto, odnosno 3,75 miliona dolara", pojasnio je ministar.



Odlukama Vijeća ministara, sredstva koja su namijenjena institucijama BiH do sada su raspoređena u iznosu od 16 miliona KM i to isključivo za kapitalne investicije, poput graničnog prijelaza Bratunac - Vukovija, za koji je izdvojeno sedam miliona KM.



Za zgradu Uninon banke u Sarajevu, za smještaj institucija, izdvojeno je četiri miliona KM, a za zgradu preduzeća Zrak u Sarajevu tri miliona KM, za smještaj Agencije za koordinaciju policijskih tijela.



"Za zgradu u Mostaru za smještaj SIPA-e jedan milion KM i za zgradu u Istočnom Sarajevu jedan milion. Ostalo je neraspoređeno 4,6 miliona KM i opredjeljenje je da ova sredstava budu isključivo namjenski trošena za kapitalne investicije", zaključio je Bevanda.