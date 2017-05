Bebe u BiH će vakcine protiv tuberkuloze moći dobiti tek sljedeće sedmice

Foto: Pixabay

Vakcine protiv tuberkuloze neće biti dostupne bebama u Bosni i Hercegovini ni ove sedmice, a kako saznaje Klix.ba, roditelji će svoju djecu moći vakcinisati tek od sljedećeg ponedjeljka.

Vakcine protiv tuberkuloze neće biti dostupne bebama u Bosni i Hercegovini ni ove sedmice, a kako saznaje Klix.ba, roditelji će svoju djecu moći vakcinisati tek od sljedećeg ponedjeljka.

"Zbog kašnjenja isporuke BCG vakcina od dobavljača, došlo je do privremene nestašice ovog cjepiva na području BiH", rekli su za Klix.ba iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.



Dalje se objašnjava kako su dobavljači obavijestili Zavod o dospijeću ugovorenih vakcina. Kako je rečeno, one se nalaze na kontroli u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH te bi od naredne sedmice trebalo da budu distribuirane.



"Sve propuštene BCG vakcine mogu se nadoknaditi kod nadležnog pedijatra", zaključeno je iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.



Podsjećamo, krajem prošle sedmice portal Klix.ba kontaktirali su građani koji su tvrdili da njihova novorođena djeca ne mogu primiti prijeko potrebnu BCG vakcinu protiv tuberkuloze.



"Vakcinu nemaju državne apoteke, ni privatne. Moje dijete je rođeno u Općoj bolnici i otpušteno bez primljene vakcine. Zvali smo porodilište – nemaju, zvali smo dom zdravlja – nemaju. Ovo je glavni grad, ako iko treba da ima vakcine onda smo to mi. Koliko ja znam na vakcinu čeka 60 djece", rekao je jedan zabrinuti roditelj za naš portal.