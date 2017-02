Ambasada Turske: Revizija presude je pravno pitanje, PIC o njoj nema šta govoriti

Nakon što se na današnjem sastanku ambasadora zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) u Sarajevu nije složio za jednim paragrafom usvojene zajedničke izjave, ambasador Republike Turske u BiH Haldun Koc obrazložio je svoju odluku.

"Turska smatra da je pitanje koje se našlo u fokusu (revizija presude po tužbi BiH protiv Srbije) isključivo pravna stvar. Radi se o korištenju zakonskog prava odobrenog od Međunarodnog suda pravde (ICJ) u slučaju koji je u potpunosti u njihovoj nadležnosti. To nije političko pitanje", jasni su iz Ambasade Republike Turske u BiH.Smatraju kako PIC i ambasadori nemaju pravo glasa o tom pitanju te stoga ambasador Kuc nije želio da se pridruži potpisnicima navedenog paragrafa zajedničke izjave Upravnog odbora PIC-a od 23. februara 2017. godine.Podsjetimo, riječ je o paragrafu 2 i kojem je navedeno: "Ambasadori Upravnog odbora izrazili su zabrinutost zbog ozbiljne političke situacije do koje je u BiH došlo kao rezultat inicijative da se podnese zahtjev za reviziju presude Međunarodnog suda pravde iz 2007. o tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore za zločin genocida. Oni su izrazili zabrinutost zbog mogućih posljedica koje bi to moglo ostaviti na funkcioniranje Predsjedništva, Parlamenta i Vijeća ministara BiH te pozvali da se krene ka poboljšanju cjelokupne političke atmosfere u zemlji. Svi politički lideri treba da se suzdrže od jednostranih poteza i vrate principima kompromisa, dijaloga i konsenzusa pri donošenju odluka, kao i poštivanju bh. ustava, institucija i vladavine".