Ambasadori PIC-a pozvali da se krene u poboljšanje političke atmosfere u BiH

Foto: Klix.ba

Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) sastali su se 23. februara 2017. godine kako bi razgovarali o trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini.

Ambasadori Upravnog odbora izrazili su zabrinutost zbog ozbiljne političke situacije do koje je u BiH došlo kao rezultat inicijative da se podnese zahtjev za reviziju presude Međunarodnog suda pravde iz 2007. o tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore za zločin genocida. Oni su izrazili zabrinutost zbog mogućih posljedica koje bi to moglo ostaviti na funkcioniranje Predsjedništva, Parlamenta i Vijeća ministara BiH te pozvali da se krene ka poboljšanju cjelokupne političke atmosfere u zemlji.



"Svi politički lideri treba da se uzdrže od jednostranih poteza i vrate principima kompromisa, dijaloga i konsenzusa pri donošenju odluka, kao i poštivanju bh. ustava, institucija i vladavine prava", naveli su ambasadori PIC-a. S ovim paragrafom nije se složio ambasador Republike Turske.



U zaključcima PIC-a dalje se navodi: "Ambasadori Upravnog odbora svjesni su patnji koje su uzrokovali genocid i drugi zločini, kao i prava žrtava i preživjelih, te su ponovo istakli potrebu da se ulože dalji napori u pravcu pomirenja i dobrih odnosa u zemlji i regiji. Tolerancija, prihvatanje drugih i mirni suživot su apsolutni imperativi civilizacija zasnovanih na pravima i slobodama, demokratiji i ravnopravnosti. To su i ključni preduvjeti da se nastavi sa onim što je u BiH postignuto u posljednje dvije decenije i krene dalje sa reformama potrebnim da se poboljša život građana i ponude konkretne šanse mladim generacijama".