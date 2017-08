30 posto RVI u FBiH lažiralo podatke o invalidnosti, uvažena žalba 3.143 borca

Foto: Arhiv/Klix.ba

Provedba Zakona o reviziji zvanično je počela 5. jula 2010. godine, a koncem 2016. revidirano je 122.832 borca. Iz Ministarstva za boračka pitanja FBiH navode da je od početka ove godine bilo potrebno pregledati još 18.223 predmeta. Međutim, državu je tužio čak 4.931 pripadnik boračke organizacije, a Vrhovni sud FBiH uvažio je žalbu za 3.143 borca zato što su tokom revizije izvedeni iz prava ili im je umanjena naknada.

Vrhovni sud Federacije BiH uvažio je žalbu za 3.143 borca, čime su poništena rješenja Ministarstva za boračka pitanja FBiH po tužbama boraca u proteklih sedam godina, a svi predmeti vraćeni na ponovni postupak.



Ministar za boračka pitanja FBiH Salko Bukvarević kazao je za Klix.ba da je pravilnikom koji je donio prethodni ministar Zukan Helez bilo onemogućeno borcima da mogu izraziti žalbu na mišljenje ljekarskih komisija i da je time načinjena proceduralna greška.



"To su rješenja koja smo mi zatekli preuzimanjem ministarstva, a u novom pravilniku smo to popravili. Dakle, riječ je o proceduralnom propustu koji je napravljen u prethodnom mandatu. Zbog toga Vrhovni sud predmete vraća na ponovni postupak, odnosno na ponovno ocjenjivanje Komisije i Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja", kazao je Bukvarević.



Dodao je da pripremaju informaciju za prvih šest mjeseci 2017. godine i da očekuju da će kraj prve faze revizije biti okončan u oktobru ove godine.



"Ostalo je još nekoliko hiljada predmeta. Tačan broj ćemo dobiti kad budu podneseni izvještaji. Naravno, u narednom periodu ostaju ovi predmeti koji se vraćaju sa sudova", rekao je Bukvarević za Klix.ba.



Istakao je da se nada da će do kraja 2018. godine biti provedena druga faza revizije, a da u toj fazi samo ratni vojni invalidi idu na Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.



"Ono što je značajno je da ćemo u ovoj godini zaokružiti prvu fazu revizije", poručio je Bukvarević.



Na pitanje da li Ministarstvo za boračka pitanja FBiH očekuje još tužbi, Bukvarević odgovara da borci imaju pravo na to, ali da to sigurno neće biti u onoj mjeri kao do sada.



"Mi imamo situaciju da blizu 70 posto ratnih vojnih invalida zadržava procent, da se za blizu 20 posto umanjuje procenat i da se blizu 10 posto boraca izvodi iz prava. Ovih 30 posto kojima se, ili umanji, ili se skroz ukine pravo, oni imaju pravo na podnošenje žalbe. Mislim da se broj tužbi drastično smanjio. Oni imaju pravo da tuže, ali vidjet ćemo da li će to iskoristiti", zaključio je ministar Bukvarević.



Podsjećamo, ovu reviziju porezni obveznici godišnje plaćaju 2,8 miliona konvertibilnih maraka.