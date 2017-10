Rukometaši BiH otvaraju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo protiv Estonije

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 20:00 sati počinje kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje će se 2019. godine održati u Danskoj i Njemačkoj. Naš protivnik u 1. kolu grupe 6 je Estonija, a meč se igra u Skenderiji.

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 20:00 sati počinje kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje će se 2019. godine održati u Danskoj i Njemačkoj. Naš protivnik u 1. kolu grupe 6 je Estonija, a meč se igra u Skenderiji.

Nakon neuspjeha u kvalifikacijama za evropska prvenstva 2016. i 2018. godine te u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2017. godine, rukometaši BiH ulaze u novu borbu za plasman na veliko takmičenje. Jedini put kada smo igrali veliko takmičenje desio se 2015. godine kada smo nastupili na Svjetskom prvenstvu u Kataru.Protiv Estonije ćemo igrati večeras, ali i tri dana kasnije u Estoniji, a na spisku selektora Bilala Šumana nalazi se 28 igrača koji konkurišu za ova dva meča: Benjamin Burić, Denis Serdarević, Damir Efendić, Tomislav Nuić, Alen Ovčina; Faruk Vražalić, Muhamed Zulfić, Srđan Predragović; Igor Mandić, Mirsad Terzić, Nikola Prce, Marin Vegar, Faruk Halilbegović, Vladan Lončar, Tarik Vranac; Adnan Harmandić, Goran Daničić, Benjamin Čičkušić, Ivan Karačić, Josip Perić, Mario Pavlak; Marko Panić, Dejan Malinović, Kosta Savić, Ibrahim Haseljić; Muhamed Toromanović, Vladimir Vranješ i Senjamin Burić.Šuman je najavio da će večeras računati na 16 igrača, dok će na gostovanje u Estoniju povesti ukupno 18 igrača.Za ove mečeve ranije su otpali Marko Tarabochia i Duško Čelica, ali selektor i igrači su preuzeli ulogu favorita i vjeruju da možemo slaviti protiv Estonaca s kojima smo se posljednji put susretali u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2015. godine u Kataru. Oba puta smo savladali Estonce u tim kvalifikacijama, a na kraju smo i izborili plasman na smotru najboljih reprezentacija svijeta.Najpoznatija dva igrača Estonije su Dener Jaanimaa i Mait Patrail . Najbolji estonski igrač Jaanimaa nastupa za njemački Melsungen, a u ovoj sezoni u Bundesligi 28-godišnji desni bek je upisao 34 pogotka i 15 asistencija.Njegov partner u vanjskoj liniji na lijevoj strani je iskusni Mait Patrail koji igra za Hannover-Burgdorf. Ovaj 29-godišnjak je ove sezone upisao po 18 pogodaka i asistencija u Bundesligi.U našem timu se nadaju da bi ove kvalifikacije mogle biti uspješne kao i one za Svjetsko prvenstvo u Kataru, a kao jedan od razloga za optimizam, uprkos svim problemima koji muče Rukometni savez BiH , navode to što su za Šumana ovo druge kvalifikacije u kojima vodi našu reprezentaciju tako da bi njegove zamisli trebale više doći do izražaja.Cijene ulaznica za ovu utakmicu iznose 7 KM za tribine i 10 KM za parter, a čelnici Rukometnog saveza BiH zajedno sa stručnim štabom i igračima nadaju se velikoj podršci u Skenderiji.Pored BiH i Estonije, u grupi 6 nalazi se i Švicarska protiv koje ćemo igrati u januaru 2018. godine. Samo prvaci iz šest kvalifikacionih grupa putuju u baraž gdje će im se pridružiti 12 reprezentacija s Evropskog prvenstva koje se u januaru 2018. godine igra u Hrvatskoj.