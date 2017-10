Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u srijedu će u dvorani Skenderija odigrati prvi meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Danskoj, a protivnik našoj selekciji će biti reprezentacija Estonije.

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

Selektor reprezentacije Bilal Šuman vjeruje da će igrači pružiti svoj maksimum, ali je istakao da je reprezentacija Estonije dodatno pojačana s dva igrača koja nastupaju u njemačkoj Bundesligi."Igrači su jučer doputovali u Sarajevo, odradili smo jedan trening, danas ćemo odraditi drugi pa nas očekuje utakmica protiv Estonije. Naš protivnik je došao u jednom izmijenjenom sastavu u odnosu na posljednjih nekoliko ciklusa kvalifikacija. Sada dolaze s dva nova igrača koja igraju u Bundesligi, tako da je samim njihovim prisustvom reprezentacija Estonije puno snažnija. Mi želimo da iz ove baze koju mislim da imamo u našoj odbrani, imamo tranziciju kontre, polukontre i brzog centra i to vidim kao način da savladamo selekciju Estonije i da tom pobjedom otvorimo ove kvalifikacije. Što se tiče naših igrača, imamo spisak od 28 igrača, a njih 16 će sutra istrčati na teren. Ja u ime stručnog štaba i igrača mogu obećati da smo spremni, da željno iščekujemo ovu utakmicu i nadamo se podršci javnosti i ljubitelja sporta i rukometa u Bosni i Hercegovini", rekao je Šuman.Nakon selektora prisutnima se obratio i kapiten Mirsad Terzić koji je rekao kako ekipa naporno radi na ispravljanju situacija koje su u prošlosti pravile problem u odbrani."Estonija s dva nova šutera iz Bundeslige je ozbiljna ekipa, a mi razmišljamo i radimo na sebi jer u prethodnim utakmicama smo nadigrali sami sebe i zbog posljednjih 15 minuta nismo upisali pobjedu konkretno protiv Austrije. Radimo da popravimo neke situacije u kojima nismo bili dobri i nadam se da ćmo uz podršku s tribina doći do maksimalnog broja bodova", rekao je Terzić.Jedan od najboljih igrača naše reprezentacije Nikola Prce kaže kako priželjkuje pobjedu u oba meča protiv Estonije, kako bi u što boljoj atmosferi dočekali reprezentaciju Švicarske."Očekuju nas dvije utakmice koje neće biti nimalo lagane. Oni su dobili puno na kvalitetu s dva nova igrača i nisu reprezentacija od koje smo puno bolji. Nadam se da ćemo uspjeti upisati bodove i da ćemo Švicarce čekati s punim plijenom", rekao je Prce.Ivan Karačić smatra da će u drugom ciklusu pod vodstvom Bilala Šumana reprezentacija igrati puno bolje te da će sada igrači puno lakše raditi ono što je selektor ranije zahtijevao."Estoniju smo i ranije pobjeđivali, a ovo je drugi ciklus pod vodstvom selektora Bilala Šumana i mislim da ćemo sada puno lakše usvojiti sve ono što on od nas traži. Nismo imali mnogo vremena da usvojimo sve zamisli i način igre i nadam se da će ovaj put sve ići kako treba i da će naše sljedeće veliko takmičenje biti Svjetsko prvenstvo u Danskoj", rekao je Karačić.Za kraj, pristunim se obratio i golman Benjamin Burić koji kaže kako naša reprezentacija mora preuzeti ulogu favorita."Mislim da smo mi favoriti sutra u Skenderiji, da moramo gledati i igrati protiv njih kao apsolutni favorit. Mi igramo na domaćem terenu i nije bitno ko će igrati kod njih, nama je bitno da kvalifikacije počnemo pobjedom", rekao je Burić.Podsjećamo, meč između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Estonije igra se u srijedu od 20 sati.