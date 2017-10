Muzurović: Utakmica protiv Estonije je više od igre, igračima je potrebna podrška s tribina

Rukometni savez Bosne i Hercegovine i dalje je u veoma nepovoljnoj situaciji. Računi su blokirani, ali i pored toga reprezentacija će nastupiti u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2019. godine.

Rukometni savez Bosne i Hercegovine i dalje je u veoma nepovoljnoj situaciji. Računi su blokirani, ali i pored toga reprezentacija će nastupiti u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2019. godine.

RS Kantona Sarajevo organizuje meč protiv Estonije

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Redovna okupljanja omladinskih selekcija

Direktor reprezentacije Gordan Muzurović je u razgovoru za Klix.ba govorio o problemima, ali i o planovima za budućnost."Računi su nam blokirani i to je posljednjih pola godine opterećavajući problem koji ne dozvoljava da se operativno pomjerimo s mjesta. U toku su stalni razgovori s nadležnim organima, od Porezne uprave FBiH do svih relevantnih ljudi koji mogu pomoći da se ova situacija riješi. Mi smo ovu situaciju zatekli i kontraproduktivno je ispostavljati fakture nekome ko nema s njima ništa, a u isto vrijeme dovesti u pitanje funkcionisanje RSBiH. To više nije tehničko pitanje, ovo je pitanje opredijeljenosti jesmo li u principu za rukometnu reprezentaciju BiH ili nismo. U isto vrijeme dešavaju se apsurdi da određeni političari nagrađuju sportiste druge države za uspjehe, a našim rukometašima koji su svih nacionalnosti dovode u pitanje nastup u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. To je apsurd koji ne smijemo nikako dozvoliti. Nema smisla nenormalno proglašavati normalnim", kaže Muzurović te dodaje kako je optimista."Uvjeren sam, na osnovu razgovora s ljudima iz vlasti, da će to pitanje u skorijoj budućnosti definitivno biti riješeno. Ima ljudi koji se ne mogu pomiriti s tim da se gasi nešto što ima prefiks Bosne i Hercegovine. Veoma sam osjetljiv na te stvari. Učestvovao sam u stvaranju RSBiH 1992. godine kada je bilo mnogo teže i nisam spreman učestvovati u tome da se on gasi zbog nekih stvari", kazao je Muzurović.Da bi što slikovitije opisao stanje u kojem se naš rukomet nalazi, Muzurović je istakao primjer naših zapadnih susjeda."Budžet Rukometnog saveza Hrvatske iznosi 5 miliona eura i oni su nezadovoljni tim iznosom jer smatraju da je to nedovoljno za funkcionisanje, a mi pokušavamo raditi bez ijedne marke", dodaje on.Bez ijedne marke na računu RSBiH kreće u pohod za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2019. godine, a Muzurović se posebno zahvalio čelnim ljudima Rukometnog saveza Kantona Sarajevo."Tehnički organizator susreta će biti Rukometni savez Kantona Sarajevo. Hvala ljudima iz RSKS koji su nam izašli ususret i pomogli nam za razliku od nekih drugih koji su potpuno zakazali kada je o tome riječ. Nadam se da će ove zdrave snage pobijediti uz pomoć ljudi koji vole sport, vole rukomet, a nadam se i predstavnika vlasti koji su rekli da neće ostaviti na cjedilu svoju reprezentaciju. Neka institucije rade svoj posao, a mi krećemo u kvalifikacije", kaže Muzurović i dodaje."Izvršili smo sve pripreme za utakmicu protiv Estonije u Sarajevu. Uvjeren sam da će naši igrači uraditi sve u svom dijelu posla da dokažu i pokažu da ovo sve nije bila uzaludna borba i da će obradovati naciju, a za to im je potrebna podrška s tribina dvorane Mirza Delibašić 25. oktobra u 20 sati i ovim putem pozivam ljude da dođu na utakmicu da svi zajedno dokažemo da je ovaj bosanskohercegovački inat, bez obzira na prepreke s kojima se susrećemo, jači od bilo čega. Želja nam je da slavimo u obje utakmice i da se vratimo uzdignute glave iz Estonije i vratimo osmijehe na lice našoj sportskoj javnosti koja je 'uljuljkana' u nekoj depresiji, ali mi se trudimo da sve to skupa izvedemo na bolji put", kaže Muzurović koji se nada velikoj podršci s tribina."Pozivam gledaoce da dođu jer nije u pitanju samo odigravanje rukometne utakmice. Trebamo pokazati svima da želimo nešto bolje, kako u sportu, tako i generalno u državi. Cijena ulaznice će biti 7 KM tribine i 10 KM parter. Za te cijene smo se odlučili kako bi bile prihvatljive svima te da što više ljudi dođe da nas podrži. Uvjeren sam da će naši igrači to vratiti", istakao je direktor reprezentacije.Nakon meča u Sarajevu reprezentativci će otputovati u Estoniju. U prošlom ciklusu troškove putovanja je snosio selektor Bilal Šuman koji se time upisao u historiju kao jedini selektor na svijetu koji je plaćao putovanja svojoj reprezentaciji. Muzurović kaže kako su se i ovaj put morali snalaziti za novac."Neko će platiti za putovanje i ovaj put. U ovom trenutku smo više zahvalni određenim prijateljima rukometa nego što na put idemo u nekom organizovanom smislu, ali smo morali pristupiti određenim improvizacijama koje ćemo iznivelisati kasnije", rekao je Muzurović.Osim seniorske reprezentacije, Rukometni savez BiH bez ijedne KM u pogonu drži i omladinske selekcije, što je za svaku pohvalu.Generacija 2002. godišta će se najprije okupiti u Žepču pa će od 25. do 27. oktobra nastupiti u Austriji na turniru protiv Mađarske, Švicarske i domaćina. Dvije godine stariji momci će u Brčkom igrati dvije utakmice protiv Slovenije, a poslije toga će Slovenci uzvratiti domćinstvo gdje će se odigrati još dvije utakmice. Osim toga, omladinske selekcije će također imati okupljanja u Donjem i Gornjem Vakufu.Naredne godine naši omladinci će vjerovatno igrati na turnirima u Bugojnu, Zavidovićima, Žepču i Maglaju, a također je planirano da jedna omladinska selekcija igra i kvalifikacije za Evropsko prvenstvo."Zahvalio bih se ovim putem ljudima iz Žepča, Brčkog, Gornjeg i Donjeg Vakufa koji su preuzeli na sebe svu organizaciju tih okupljanja. Ništa se slučajno ne dešava. Želimo nastaviti ovu priču da sve naše selekcije budu prisutne na što širem prostoru BiH. Ponosan sam na to da smo u posljednjih mjesec dana uspjeli organizovati cijelu priču kada su omladinci u pitanju, a selektor Bilal Šuman je začetnik te ideje. To je put ka formiranju neke buduće seniorske reprezentacije i to će se nastaviti uz veliku pažnju saveza", rekao je Muzurović.