UNFKS: Nećemo nasjesti na provokacije i prestati tražiti istinu za Vedrana

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je oslobodilo Olivera Knezovića optužbi za ubistvo Vedrana Puljića, navijača FK Sarajevo koji je ubijen u Širokim Brijegu 4. oktobra 2009. godine, a povodom ove odluke putem saopćenja na Facebook stranici oglasilo se Udruženje navijača FK Sarajevo (UNFKS).

Ovakva odluka stigla je samo dan prije nego će se u 8. kolu Premijer lige BiH sastati Sarajevo i Široki Brijeg.Odluku Županijskog državnog odvjetništva u razgovoru za Klix.ba prokomentarisao je i brat pokojnog Vedrana Igor Puljić, a saopćenje UNFKS prenosimo u cijelosti."Županijsko državno odvjetništvo u Splitu danas je oslobodilo Olivera Knezovića za ubistvo Vedrana Puljića te ranjavanje još šestorice navijača FK Sarajevo. Danas, gotovo osam godina od nemilog događaja čini nam se da je agonija završena. Ali samo nam se čini, agonija je tek počela. Ako uzmemo u obzir da je nesposobnim pravosudnim institucijama Hrvatske i BiH trebalo osam godina da utvrde da Oliver nije ubio Vedrana, pitamo se koliko će godina još trebati da se utvrdi ko je zaista ubica, te ko je ranio još šest momaka? Da li će se ikada utvrditi ili će to ostati još jedan u nizu nerazjašnjenih događaja na brdovitom Balkanu?Prosto je nevjerojatna činjenica da nikome nije u interesu rješavanje ubistva mladog momka i ranjavanje još šestorice. Možda bi i bilo u interesu da nije javna tajna to kako je Vedrana ubila policija?! Kada je neko na ovom brdovitom Balkanu dobio neki spor protiv države? Kakve su šanse da na tom istom Balkanu u jednoj od najkorumpiranijih država evrope navijači dobiju spor protiv policije? Ravne nuli! Smijurija od cijelog slučaja je počela onog momenta kada je Oliver 'pobjegao' iz pritvora u Lištici.Čovjek s jakom ratnom poleđinom, dvojnim državljanstvom, te očito jakim vezama u institucijama ove i susjedne nam zemlje, nakon osam godina slatko nam se se svima nasmijao u facu. Vjerojatno će na kraju svega i dobro naplatiti vrijeme provedeno u pritvoru, a pravi Vedranov ubica, da li će ikada biti pronađen veliko je pitanje.Hvala licemjernim susjedima, domaćim institucijama te svima onima koji su osam godina svjesno usmjeravali istragu u pogrešnom smjeru. Hvala Vam svima što ste nam ovu 'divnu' vijest saopćili noć uoči utakmice koja je svake sezone jedna od najvažnijih za nas. Znamo da ste to svjesno uradili ne bi li mi nasjeli na Vaše mučke provokacije, ali nasjesti nećemo. Sve dok postojimo, dok pratimo Sarajevo, svaku utakmicu u 24. minuti će se prolamati 'ISTINA ZA VEDRANA'... sve dok istina ne izađe na vidjelo!Obećavamo Vam svima, borit ćemo se za istinu i što je najvažnije, pobijedit ćemo! Svi navijači Fudbalskog kluba Sarajevo, sutra je Vaša dužnost da se pojavite na Koševu, u ovom trenutku kad nas svi vrebaju i pokušavaju nas onesposobiti, treba da stanemo jedan uz drugoga, da budemo jači nego ikada. Naša borba je duga, teška i mukotrpna, ali ćemo izaći kao pobjednici! SVI NA KOŠEVO, SVI NA SJEVER!", stoji u saopćenju.