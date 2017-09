Igor Puljić: Vedranov ubica normalno živi, kako da imam nade u pravdu kad nema države

Igor Puljić s bratom Vedranom 2007. godine

Nakon što je Županijsko državno odvjetništvo u Splitu izmijenilo optužnicu, Oliver Knezović je oslobođen optužbi za ubistvo Vedrana Puljića, navijača FK Sarajevo koji je ubijen u Širokim Brijegu 4. oktobra 2009. godine. U razgovoru za portal Klix.ba je njegov brat Igor ponovo naglasio da pravi ubica njegovog brata i dalje slobodno živi.

"Sve ovo je cirkus, cijeli slučaj se razvlačio dok nije zastario, a na kraju su Knezovića oslobodili. Nije meni krivo što su ga oslobodili, nego što policajac koji ga je ubio živi sasvim normalno. Dobio je manju suspenziju, to je bilo sve", izjavio je Puljić.



Njemu je poznato ime ubice, ali ga ne želi javno otkriti.



"Znam mu ime, ali ga ne mogu otrkivati, samo će okarakterisati to kao klevetu. Kada bi me tužio, tužba bi bila prihvaćena i mene sigurno ne bi oslobodili optužbi za klevetu, dok druge oslobađaju za ubistva, ranjavanja i slično. Samo u ovoj državi se radi na principu iluzije, šaka ljudi nas ubjeđuje u nešto što nema veze s pameću. Ljudima se plasira to da je Oliver pucao, jednostavno nas vozaju kao stado ovaca, advokati, pravnici i sudije koji su diplome kupili u Kiseljaku i Travniku", rekao je Igor.



Istakao je da navijači Sarajeva znaju ko je zapravo ubio njegovog brata, kao i neki stanovnici Širokog Brijega, ali da je bilo manipulacija s njihovim izjavama.



"Pet stotina navijača tvrdi da je policajac pucao, ali ne, prema sudovima su oni svi ludi. Zvali su me i stanovnici iz Širokog Brijega, koji također tvrde da je pucao policajac. Napravljena je rekonstrukcija, koja se ni u šali ne može onako postaviti. Ljude su pod prisilom tjerali da potpisuju izjave i ubjeđivali ih da su stajali gdje zapravo nisu", kazao je Puljić.



Nakon toliko godina, nade u dolazak pravde gotovo da i nema. Za dalju borbu je potreban novac.



"Ma kakva nada, ja da napadnem nekog iz Širokog Brijega, dobio bih šest mjeseci zatvora. Mogu samo u prazno pričati. Nijedan advokat neće da uzme ovaj slučaj, kažu mi da treba 5.000 KM samo dok 'izganja' ročište. Nikad ne bih tražio da mi neko skuplja novac za to. Ljudi jedva sastavljaju kraj s krajem, toliko bolesnih ima, a ja da skupljam za advokata. Neću, pa makar nikad ne riješio slučaj. Snage imam za borbu, ali ja sam ništa ne mogu", dodao je naš sagovornik.



Porodica Puljić uopće ne dobija nikakve informacije o ovom slučaju, kako od bh., tako ni od hrvatskih vlasti. Razočarenje u državu je neizmjerno.



"Toliko dobro nas obaviještavaju da sam sve saznao s portala. Telefon u kući je kao eksponat. Zašto plaćamo poreze i neke dadžbine ako država nije u stanju da angažuje advokata ili tužioca za ovakve stvari? J***m državu i sve organe vlasti, načelnike, vijećnike i sudove", završio je Puljić.