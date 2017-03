Četiri pobjede u izuzetno neefikasnom 21. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine ostvarile su četiri vodeće ekipe na tabeli.

Lider Zrinjski je slavio na gostovanju u Doboju kod Kaknja protiv ekipe Mladosti s minimalnih1:0. Plemići su do odlučujućeg pogotka stigli u 10. minuti, a strijelac nakon kornera i katastrofalne reakcije odbrane Mladosti bio je Petrak.Sarajevo je ostvarilo najuvjerljiviju pobjedu na najposjećenijoj utakmici 21. kola. Na Koševu je poražen Široki Brijeg golovima Hebibovića i Novakovića, a Hercegovci su s ovim porazom izgubili i teoretske šanse da igraju u Ligi za prvaka.Metalleghe je na "domaćem" terenu u Banja Luci umalo uzeo bod favorizovanom Željezničaru. Imali su Plavi više od igre, najbolji strijelac lige Lendrić promašio je i penal, ali do gola tim s Grbavice stigao je tek u 90. minuti preko Zebe.Radnik je u samom finišu meča nakon preokreta došao do pobjede nad Slobodom rezultatom 2:1. Tuzlaci su poveli preko Zeca, a preokret su režirali Stojanović i jedan od najboljih napadača lige Obradović.Krupa je protiv Čelika dominirala tokom čitavog susreta, ali susret je na kraju završen rezultatom 0:0. Zeničani najviše mogu biti zahvalni golmanu Ružiću, koji je u nekoliko navarata spasio gostujući tim.Olimpik i Vitez također su odigrali susret bez pogodaka. Domaći su imali više od igre, zatresli su i stativu gostiju, ali promjene nije bilo. Ceh je na kraju platio trener Vukova Faruk Kulović, koji je dobio otkaz , a na njegovo mjesto došao je Dragan Radović.Napadač Željezničara Ivan Lendrić ostao je vrhu listu strijelaca s 12 golova, a na dva pogotka približio mu se fudbaler Radnika Marko Obradović.Mersudin Ahmetović iz Sarajeva i Elvir Koljić iz Krupe nisu pogodili u ovom kolu, ali su zadržali mjesto u vrhu liste strijelaca sa po devet golova.Zanimljivo da je na Koševu meč između Sarajeva i Širokog posmatralo 5.000 gledalaca, dok je na ostalim stadionima zajedno bilo ukupno 2.750 ljubitelja bh. fudbala.