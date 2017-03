U 21. kolu Premijer lige BiH lider Zrinjski je upisao nova tri boda, dok je Radnik nakon preokreta savladao Slobodu. Susreti Krupa - Čelik i Olimpik - Vitez završeni su bez pogodaka.

U 21. kolu Premijer lige BiH lider Zrinjski je upisao nova tri boda, dok je Radnik nakon preokreta savladao Slobodu. Susreti Krupa - Čelik i Olimpik - Vitez završeni su bez pogodaka.

Zrinjski je s minimalnih 1:0 savladao Mladost u gostima. Zrinjski je do odlučujućeg pogotka stigao u 10. minuti, a strijelac nakon kornera sa lijeve strane i katastrofalne reakcije odbrane Mladosti bio je Petrak. Mladost je u finišu prvog poluvremena mogla doći do izjednačenja, ali je Gačan pogodio prečku.Radnik je u samom finišu meča nakon preokreta došao do pobjede nad Slobodom rezultatom 2:1. Sloboda je povela u 55. minuti. Zec je šutirao, a lopta se od Franićeve glave odbila i prevarila golmana Lučića. Domaćin je do izjednačenja došao u 77. minuti kada je Stojanović iz voleja sa ivice kaznenog prostora silovito zakucao loptu u mrežu Tuzlaka. Preokret i tri boda ekipi iz Bijeljine donio je u 90+2. minuti susreta.Krupa je protiv Čelika dominirala tokom čitavog susreta, no susret je na kraju završen rezultatom 0:0. Krupa je prva zaprijetila u 15. minuti kada je Jašarevićev šut s pet metara odbranio Ružić. Ružić je još jednom odlično intervenisao ispred Milutinovića u 68. minuti. U 72. minuti i Koljić je šutirao, ali je bio za malo neprecizan. Ružić je još jednom bio siguran u 82. minuti kada je zaustavio Vukotićev udarac.Olimpik i Vitez su također odigrali susret bez pogodaka. Vitez je pogodio mrežu domaćina u 9. minuti kada je pogodi Livančić, ali je pogodak poništen zbog ofsajda. U 22. minuti Olimpik je prvi put zaprijetio, ali Svrakin šut brani golman gostiju Nwolokor. Deset minuta kasnije Livančić je bio u novoj prilici, ali se rezultat nije promijenio. U 39. minuti domaćin je imao najbolju priliku u prvom poluvremenu, kada se zatresla stativa gostiju.Mladost - Zrinjski 0:1Radnik - Sloboda 2:1Krupa - Čelik 0:0Olimpik - Vitez 0:0