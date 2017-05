Na konferenciji za medije u Bijeljini nakon pobjede Zrinjskog nad Radnikom bilo je burno. Trener Plemića Blaž Slišković bio je izrevoltiran zbog pitanja o penalu u 93. minuti te je uzvratio pitanjem o crvenom kartonu za kapitena Zrinjskog Peru Stojkića koji je isključen u 48. minuti.

Na konferenciji za medije u Bijeljini nakon pobjede Zrinjskog nad Radnikom bilo je burno. Trener Plemića Blaž Slišković bio je izrevoltiran zbog pitanja o penalu u 93. minuti te je uzvratio pitanjem o crvenom kartonu za kapitena Zrinjskog Peru Stojkića koji je isključen u 48. minuti.

Zrinjski je slavio rezultatom 2:1, a junak utakmice bio je Saša Kajkut koji je nakon ulaska s klupe postigao oba gola.Sporni momenti utakmice zbili su se u 48. i 93. minuti. Prvo je Zrinjski ostao sa igračem manje u terenu nakon što je isključen Stojkić, a samo minutu kasnije Radnik je poveo sa 1:0.Ipak, Mostarci su uspjeli preokrenuti, a pobjednički gol postignut je iz penala o kojem se neprestano priča. Slišković smatra da je i njegov tim oštećen u tom meču, pa je nakon pitanja novinara o penalu izrevoltirano poručio da novinar nije objektivan."Znate reći:'Izmislio penal', a ne znate reći:'Što je dao crveni karton?' Pogledaj situaciju kod crvenog kartona. Zašto to ne pogledaš? Drugačije bi bilo da smo igrali sa 11 igrača na 35 minuta do kraja. Zašto ste neobjektivni? Govorite jednu stranu, a nećete da kažete drugu stranu", kazao je ljutiti Slišković.Uslijedila je i kratka rasprava koju možete pogledati u videozapisu koji je objavio RTV Slobomir.Zrinjski je nakon te pobjede zauzeo prvo mjesto na tabeli i stigao na korak do osvjanja titule prvaka BiH. Naime, Zrinjski eventualnom pobjedom nad Slobodom u Mostaru u posljednjem, 10. kolu Lige za prvaka prvenstva Bosne i Hercegovine može odbraniti titulu prvaka BiH.Stručni konsultant BHRT-a za suđenje Boro Elčić ocijenio je da je glavni sudija meča u Bijeljini Antoni Bandić pogriješio i kod dodjeljivanja crvenog kartona za Stojkića, kao i kod dosuđivanja penala.Pobjeda Zrinjskog teško je pala Željezničaru koji je izgubio na Koševu od Sarajeva (1:0) i time Mostarcima prepustio prvo mjesto na tabeli. Iz tabora Plavih objavljeno je saopćenje u kojem stoji da će snimak utakmice iz Bijeljine biti predočen UEFA-i , a iz Zrinjskog su odgovorili saopćenjem u kojem navode da "Željezničar UEFA-i preda i videozapise sa svojih utakmica ".