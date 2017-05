FK Željezničar će se žaliti UEFA-i: Da li će penal iz Bijeljine promovisati novog prvaka?

Foto: Arhiv/Klix.ba

FK Željezniča se saopćenjem objavljenom na zvaničnoj internet-stranici još jednom osvrnuo na sporni jedanaesterac dosuđen Zrinjskom tokom utakmice protiv Radnika u Bijeljini. Iz kluba je navedeno da se ne radi o alibiju za neuspjeh, nego o ukazivanju na nepravilnosti.

FK Željezniča se saopćenjem objavljenom na zvaničnoj internet-stranici još jednom osvrnuo na sporni jedanaesterac dosuđen Zrinjskom tokom utakmice protiv Radnika u Bijeljini. Iz kluba je navedeno da se ne radi o alibiju za neuspjeh, nego o ukazivanju na nepravilnosti.

"FK Željezničar kao najorganizovaniji i najtrofejniji klub u BiH ima pravo i obavezu oglasiti se povodom dešavanja na utakmici u Bijeljini, a sve u interesu zaštite sporta i regularnosti takmičenja u Premijer ligi BiH. Ovo saopštenje nije alibi za slabe igre u posljednjih nekoliko utakmica, nego ukazivanje na očigledne nepravilnosti i propuste koji se dešavaju", istakli su iz FK Željezničar.



Iz kluba je najavljeno da će se obratiti UEFA-i zbog sudijskih grešaka.



"Nevjerovatno je da se pitanje državnog prvaka rješava jednom nepoštenom sudijskom odlukom u korist HŠK Zrinjski u 94. minuti utakmice. Ono što sigurno očekuje sportska javnost u BiH je da adekvatno reaguju odgovorni u NFSBiH, ali smatramo da o svemu trebaju biti upoznate i institucije UEFA-e, pa ćemo se zbog toga direktno obratiti krovnoj evropskoj asocijaciji. U tom kontekstu nemoguće je ignorisati činjenicu da se u slučaju sudijskih grešaka na utakmicama našeg tima djelovalo ekspresno. I nije ovo prvi put da se dešavaju ovakve stvari, dovoljno se sjetiti 2014. godine i načina na koji je tada HŠK Zrinjski stigao do presudne pobjede u duelu protiv Olimpica i na kraju osvojio titulu, a neke stvari isplivale na površinu u aferi Cener", navodi se u saopćenju.



Plavi smatraju da Zrinjski ne treba slaviti titulu prije posljednjeg kola, osim ako je rezultat susreta sa Slobodom "već poznat".



"Kako to da fudbaleri Zrinjskog već slave titulu prvaka BiH, da li to znači da je i ishod utakmice u Mostaru Zrinjski – Sloboda već poznat? Prema našem mišljenju, nema unaprijed dobijenih utakmica, neovisno o kvalitetu protivnika. Stoga želimo da vjerujemo da će se u posljednjem kolu na fer i sportski način riješiti pitanje novog prvaka BiH te da će ekipa uvijek rječitog trenera Vlade Jagodića na travnjaku stadiona Pod Bijelim Brijegom odbraniti sopstveno dostojanstvo i boriti se časno i pošteno", poručuju s Grbavice.



Željezničar će prijaviti cijeli slučaj NSBiH, UEFA-i i nadležnim organima te ističe da se zalaže za jednake uslove za sve premijerligaše.



"FK Željezničar se zalaže za jednake uslove poslovanja i takmičenja svih klubova u BiH jer samo na taj način možemo ostvariti napredak i napraviti značajniji iskorak u evropskim takmičenjima i zbog toga ćemo cijeli slučaj prijaviti prijaviti institucijama NFSBiH i UEFA, ali i pozvati nadležne državne organe da ispitaju sva ova dešavanja", stoji na kraju saopćenja.