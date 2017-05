Zrinjski odgovorio Željezničaru: Za nečasne radnje ste nas optužili bez dokaza

Foto: Arhiv/Klix.ba

Nakon što je Fudbalski klub Željezničar objavio saopćenje u kojem su istakli da će se žaliti UEFA-i povodom susreta u Bijeljini stigao je odgovor Zrinjskog.

"Poštovani sportski prijatelji, ako Vas još uvijek možemo tako osloviti. Malo je reći da smo neugodno iznenađeni i razočarani Vašim saopćenjem za javnost u kojem ste u nekoliko navrata u negativnom kontekstu spomenuli HŠK Zrinjski, ali i optužili bez iznošenja bilo kakvih dokaza, što nam je još šokantnije, naš klub za nečasne radnje.



U Vašem saopćenju pišete kako je nevjerovatno da se pitanje državnog prvaka rješava, prema Vašem mišljenju, jednom nepoštenom sudijskom odlukom u korist HŠK Zrinjski u 94. minuti utakmice te navodite da će te se zbog toga direktno obratiti UEFA-i. Mi Vam želimo jasno poručiti: 'Slobodno', ali Vas iskreno molimo da u Nyon uz snimak utakmice FK Radnik – HŠK Zrinjski pošaljete i prethodnih trideset utakmica našeg kluba iz aktualne sezone", stoji u pismu Mostaraca.



Iz Zrinjskog su poručili Plavima da mogu poslati i snimak svih Željinih utakmica, odnosno da su dovoljne one iz Lige za prvaka.



"Zamolite sudisjke eksperte iz UEFA-e da analiziraju suđenje iz utakmica Željezničar – Sloboda, Zrinjski – Željezničar, Željezničar – Sarajevo, Radnik – Željezničar i Sloboda – Željezničar (neka snimak Kup utakmice Željezničar – Široki Brijeg bude bonus) s naglaskom na sporne situacije, ako su uopće sporne, kada su Vaši protivnici smatrali da su oštećeni za kaznene udarce.



Da se ne lažemo, jasno da smo bili jako nezadovoljni pratiti kako Komisija za suđenje suspendira jednog po jednog sudiju zbog loših odluka u tim utakmicama, svjesni kako nam to malo znači u borbi za naslov prvaka, ali svima je poznato da se nismo željeli žaliti te pisati ovakva i slična saopćenja za javnost", pišu iz Zrinjskog.



Plemići također traže od Želje objašnjenje zašto je u saopćenju spomenut i naslov prvaka koji je HŠK Zrinjski osvojio u sezoni 2013./14., odnosno kako se dovoljno sjetiti načina na koji su Mostarci stigli do presudne pobjede u duelu protiv Olimpica



"U Vašem razočaravajućem saopćenju pitate se i kako to da igrači HŠK Zrinjski već slave titulu prvaka BiH te se pitate znači li to da je ishod utakmice Zrinjski - Sloboda već poznat? Dakle, nije Vam dovoljno što ste, bez iznošenja bilo kakvih dokaza, već optužili jedan klub, u ovom slučaju HŠK Zrinjski, nego ovim tvrdnjama za nečasne radnje optužujete i druge, sada i FK Sloboda.



Kažete kako želite vjerovati da će se u posljednjem kolu na fer i sportski način riješiti pitanje novog prvaka BiH, a mi Vas pitamo je li pod “fer i sportski način” podrazumijevate samo ishod utakmice koji bi odgovarao FK Željezničar ili nam dajete za pravo da i mi pokušamo pobijediti te eventualnim novim trijumfom, osamnaestim ove sezone, osiguramo osvajanje novog naslova prvaka", zaključeno je u pismu mostarskog kluba.