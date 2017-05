Foto: Screenshot BHRT

Konsultant BHRT-a za suđenje u BHT Premijer ligi Bosne i Hercegovine Boro Elčić ocijenio je da penal dosuđen Zrinjskom u pobjedi nad Radnikom iz Bijeljine nije regularan i da je glavni sudija meča Antoni Bandić pogriješio.

Zrinjski je u Bijeljini u okviru 9. kola Lige za prvaka prvenstva BiH slavio rezultatom 2:1, a pobjednički gol postignut je nakon penala dosuđenog u 93. minuti. Elčić smatra da je penal neopravdano dosuđen.



"Postojao je blagi dodir odbrambenog igrača nad protivnikom, ali ovdje apsolutno nema intenziteta za prekršaj, a kamoli kazneni udarac. Glavni sudija nosi svu odgovornost za ovaj penal, jer mu je pomoćni sudija vezom dao do sumnje postojanje prekršaja, ali on je uzeo na sebe odgovornost i pogriješio", kazao je Elčić tokom gostovanja u emisiji "Pregled kola".







On je također prokomentarisao odluku da sudija Bandić pokaže direktan crveni karton kapitenu Zrinjskog Peri Stojkiću u 48. minuti.



"Ovdje nije bilo osnove za direktan crveni karton, jer protivnik se nije nalazio u izglednoj prilici za postizanje pogotka. U krajnjem slučaju, ako je i postojao prekršaj, ovdje se radi o obećavajućoj prilici, ali to ne može biti direktan crveni karton", obrazložio je Elčić.



Tokom izlaganja Elčić se dotakao i još nekoliko spornih trenutaka među kojima je i penal dosuđen za Sarajevo u pobjedi protiv Željezničara (1:0). Gol iz tog penala postigao je Amer Bekić za pobjedu Bordo tima. Za taj penal Elčić je kazao da je opravdano dosuđen.