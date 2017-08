Ibrahimović ponovo u Manchester Unitedu: Vratio sam se da završim ono što sam počeo

Iskusni švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović ponovo je član Manchester Uniteda.

Nakon što mu je jednogodišnji ugovor istekao na kraju sezone, pojavile su se spekulacije da Ibrahimović neće dobiti novi. Ipak, Crveni vragovi su ponudili novu saradnju popularnom Ibri koji ju je prihvatio. Zvanična potvrda o novom jednogodišnjem ugovoru je stigla danas.Tridesetpetogodišnji Ibrahimović je prošle sezone odigrao 46 utakmica za United te je postigao 28 pogodaka. Sezonu je završio prije vremena zbog teške povrede koju je zadobio u utakmici Evropske lige protiv Anderlechta.Nakon završetka sezone jednogodišnji ugovor je istekao, spekulisalo se da će otići u SAD, vratiti se u Milan i slično, no, to se nije dogodilo. Ibra je ponovo dogovorio saradnju s Crvenim vragovima te će zaigrati nakon što se oporavi od povrede.Zadovoljstvo dogovorom kluba i igrača nije krio menadžer Uniteda Jose Mourinho."Oduševljeni smo što je Zlatan na dobrom putu oporavka i jednako sretni što su njegove ambicije i iskustvo ponovo s nama. Zbog njegovog doprinosa prošle sezone, on zaslužuje naše povjerenje. Bit ćemo strpljivi i čekat ćemo njegov povratak. Nema sumnje da će on biti važan za drugi dio sezone", izjavio je Mourinho.Za zvaničnu stranicu Uniteda je govorio i Ibrahimović."Vratio sam se da završim ono što sam počeo. Klub i ja smo uvijek željeli da ostanem. Jedva čekam da se vratim na teren Old Trafforda, ali također znam da će biti potrebno vrijeme da budem spreman. Radim naporno i nastavljam u tom ritmu kako bih bio u najboljoj formi za povratak na teren", rekao je Ibrahimović.Zlatan je zadužio dres s brojem 10.