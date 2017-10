Sudar fudbalskih filozofija koje, po mišljenju mnogih, igraju najljepši fudbal u Evropi bit će upriličen večeras na Etihadu, a ogromnu pažnju privući će i ukrštena koplja Galacticosa i Pijetlova u Madridu. Treće kolo Lige prvaka obećava spektakl i upravo su dva navedena meča u kojima se sastaju Manchester City i Napoli, odnosno Real Madrid i Tottenham, mečevi od kojih se najviše očekuje.

Sudar fudbalskih filozofija koje, po mišljenju mnogih, igraju najljepši fudbal u Evropi bit će upriličen večeras na Etihadu, a ogromnu pažnju privući će i ukrštena koplja Galacticosa i Pijetlova u Madridu. Treće kolo Lige prvaka obećava spektakl i upravo su dva navedena meča u kojima se sastaju Manchester City i Napoli, odnosno Real Madrid i Tottenham, mečevi od kojih se najviše očekuje.

Liga prvaka je do sada opravdala očekivanja glede atraktivnosti, jer u dosadašnja 32 meča odigrana u sklopu prva dva kola grupne faze postignuta su 102 pogotka, odnosno 3,19 po meču, što je i dalje više od rekordnog prosjeka koji je zabilježen prošle sezone Prvi strijelac Lige prvaka je Harry Kane s pet golova, a iza njega su Wissam Ben Yedder (4), Cristiano Ronaldo (4), Edinson Cavani (3), Romelu Lukaku (3)...Jedini bosanskohercegovački fudbaler koji večeras očekuje nastup je Jasmin Mešanović koji sa svojim Mariborom dočekuje veliki Liverpool. Bit će ovo posebna noć za bivšeg fudbalera Zrinjskog i Čelika ukoliko zaigra protiv Redsa.Slovenija će večeras ugostiti jednog od najvećih klubova Evrope Liverpool i neupitno je da će na Ljudskom vrtu vladati sjajna atmosfera. Maribor je u 1. kolu na svom terenu osvojio bod protiv Spartaka iz Moskve te je i dalje neporažen u domaćem prvenstvu. Domaćin je svjestan da protiv Liverpoola ne može izgubiti koliko može dobiti te da mu samo igranje protiv kluba s Anfielda dođe kao premija.Liverpool se nada da će konačno upisati pobjedu pod vodstvom Jurgena Kloppa u Ligi prvaka, jer u prva dva kola to nije uspio, a ovo je debitantska sezona njemačkog trenera na klupi Liverpoola u najelitnijem klupskom takmičenju. Redsi u ovaj meč ulaze nakon remija bez golova u velikom derbiju protiv Manchester Uniteda. Pozicija broj osam na tabeli Premiershipa ne daje nimalo razloga za zadovoljstvo engleskom timu koji ne smije ni pomisliti na novo rušenje samopouzdanja i na kiks protiv Maribora.Domaćinu će nedostajati povrijeđeni defanzivac Šme, a upitan je još jedan defanzivac Šuler. Kod Redsa zbog povreda nedostaju Mane, Lallana i Clyne.Spartak Moskva je također, kao i Liverpool, skupio dva boda, a to će pokušati iskoristiti Sevilla koja ima četiri boda i koja u slučaju pobjede u Rusiji može doći na prag plasmana u osminu finala.Lista nedostupnih igrača za Spartak je zaista duga, a na njoj se nalaze Zobnin, Rebrov, Tigiev, Timofeev, Zé Luís i Ananidze. Svi su povrijeđeni. Ipak, i Španci su u problemima, jer zbog povreda neće biti Carriça, Pareje i N'Zonzija.1. Sevilla 42. Liverpool 23. Spartak Moskva 24. Maribor 1Na Etihadu bismo mogli gledati pravi fudbalski spektakl, jer sastaju se dvije ekipe koje trenutno igraju možda najljepši fudbal u Evropi. Manchester City je postigao 29 golova u osam odigranih kola Premiershipa gdje još uvijek ne zna za poraz i gdje zauzima prvo mjesto.Napoli je u Seriji A postigao 26 golova u osam odigranih kola i ne samo da ne zna za poraz, nego ne zna za meč u kojem nije slavio. Ekipa Mauricija Sarrija ima maksimalan učinak, a u posljednjem kolu u gostima je savladala Romu.Oba tima žele vladati terenom, osvajati izgubljenu loptu što prije, na što ljepši način lomiti protivnika i stvarati šanse. Rukopis Pepa Guardiole je sve vidljiviji u Manchesteru i ostaje samo pitanje da li će ga pokvariti kišna jesen i sve gušći raspored, a Sarri je svakako dovoljno dugo u Napoliju da su se igrači više navikli na dim cigare i zahtjevne taktičke zamisli.Guardiola večeras ne može računati na od ranije povrijeđene Mendyja i Kompanyja, kao što ni Sarri opet na raspolaganju nema Milika.Feyenoord će kod kuće tražiti prve bodove, a zadatak nije nimalo lagan, jer dolazi Šahtar koji je u 1. kolu kao domaćin savladao Napoli. Aktuelni prvak Holandije je poprilično loše krenuo u odbranu titule i u posljednja četiri ligaška kola ima dva poraza i remi, dok je Šahtar u odličnoj formi te je ubjedljivo prvi u Ukrajini sa sedam bodova prednosti ispred Dinamo Kijeva.Botteghin, Van der Heijden, Tapia i Diks su povrijeđeni i nedostupni za Feyenoord, a upitan je Kramer, dok će Šahtar ponovo biti bez Srne, kao i bez Malysheva, Kryvtsova i Dentinha.1. Manchester City 62. Šahtar 33. Napoli 34. Feyenoord 0Ovo je jedna od najviše ujednačenih grupa Lige prvaka, a večerašnji okršaji mogu opravdati taj atribut, ali i narušiti ga. Ukoliko domaćini upišu pobjede, onda će sve ekipe biti u tri boda razlike, ali ukoliko gosti slave onda će skoro sve biti jasno, barem kada je u pitanju plasman u osminu finala ovog takmičenja.Monaco će bez povrijeđenog Jovetića pokušati doći do prve pobjede protiv Bešiktaša koji je odličan u Ligi prvaka za razliku od domaćeg prvenstva gdje je povezao dva poraza i remi u posljednja tri kola. Atınç Nukan, Gökhan Töre i Orkan Çınar su povrijeđeni u turskom timu.Leipzig nema problema s povredama pred meč protiv Porta, ali upitni su Klostermann i Werner. Njemački tim traži historijsku pobjedu u Ligi prvaka, takmičenju u kojem broji svoju prvu sezonu. Portu će nedostajati suspendovani Diogo Leite i povrijeđeni Soares. Portugalci znaju da bi im i bod, a posebno pobjeda, bili od ogromnog značaja u ovom meču.1. Bešiktaš 62. Porto 33. RB Leipzig 14. Monaco 1Real Madrid se vratio na pobjednički kolosijek nakon lošeg otvaranja u La Ligi, ali nije lagano stigao do gostujuće pobjede protiv Getafea u prošlom kolu (2:1). U Ligi prvaka, međutim, Galacticosi ne bi trebali imati problema, jer već imaju šest bodova više od Borussije Dortmund koju su savladali u gostima u prošlom kolu.I Tottenham je odličan nakon prva dva kola, ali iako ima šest bodova više od Milionera, on će gostovati tom njemačkom timu. Stoga, izabranici Mauricija Pochettina su svjesni koliko bi im barem jedan bod u dva meča protiv Reala povećao šanse za plasmanom u osminu finala. A večeras su šanse za tim bodom jako male. Ne samo zbog veličine Reala, koliko i zbog problema s povredama i suspenzijama.Pijetlovi će u Madridu igrati bez suspendovanog Allija te povrijeđenih Wanyame, Daviesa, N'Koudoua i vjerovatno Dembelea i Rosea, a to je veliki problem. Kod Reala neće biti Balea, Kovačića i Carvajala koji su povrijeđeni.Posebnu pažnju pred ovaj meč privlači statistika Ronalda i Kanea koji su u ovoj kalendarskoj godini u svim takmičenjima za klub i reprezentaciju postigli po 43 pogotka. Kaneu je za takav poduhvat trebalo 38 mečeva, a Ronaldu 46.Ovo će ujedno biti i 101. meč za Zinedinea Zidanea na klupi Reala iz Madrida kojem je, među ostalim, donio dvije titule Lige prvaka te po jednu titulu La Lige i Svjetskog klupskog prvenstva. U dosadašnjih 100 mečeva, koje je zaokružio pobjedom nad Getafeom, upisao je čak 75 pobjeda, 17 remija i samo osam poraza.Apsolutni autsajder "grupe smrti" APOEL dočekuje Borussiju Dortmund. Oba tima žedno tragaju za bodovima, posebno to važi za Nijemce kojima bi kiks značio i skoro sigurno optisivanje iz borbe za osminu finala Lige prvaka.Bertoglio, Efrem i Carlão su povrijeđeni kod kiparskog tima, a upitan je Milanov. Gosti ne mogu računati na povrijeđene Piszczeka, Durma, Raphaëla Guerreira i Schürrlea, dok je Schmelzer pod upitnikom.1. Tottenham 62. Real Madrid 63. Borussia Dortmund 04. APOEL 0