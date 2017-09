Prvo kolo nove sezone Lige prvaka donijelo je vrlo uzbudljiv fudbal, jer su u 16 utakmica postignuta ukupno 54 gola. Večeras od 20:45 sati je na rasporedu 2. kolo u grupama E, F, G i H, a očekivanja nisu ništa manja, posebno kada znamo da je centralni događaj okršaj između Borussije Dortmund i Real Madrida na Signal Iduna Parku.

Golovi, golovi...

Broj od 54 gola u prvom kolu novi je rekord Lige prvaka od kako se ona igra u ovom formatu, odnosno od sezone 2003/04. Računajući i period kada je Liga prvaka nakon uvodne grupne faze imala novu grupnu fazu od četiri grupe, rekord iznosi 63 gola u 1. kolu, a to se desilo u sezoni 2000/01.Podijelimo li broj golova naspram broju utakmica, dolazimo do brojke koja kazuje da smo u prvom kolu prosječno po meču vidjeli 3,38 pogotka što je, za sada, više od prosjeka iz cijele prošle sezone u kojoj je u 125 mečeva postignuto 380 golova, odnosno 3,04 po meču što je rekord ovog takmičenja.Veliki broj golova može se pripisati činjenici da smo imali nekoliko duela u kojima je razlika između protivnika bila ogromna pa je Chelsea rezultatom 6:0 savladao Qarabag, PSG rezultatom 5:0 ekipu Celtica, Manchester City rezultatom 4:0 Feyenoorda... Ipak, bilo je i mnogo ujednačenih utakmica poput duela između Olympiacosa i Sportinga (2:3), RB Leipziga i Monaca (1:1), Liverpoola i Seville (2:2), Rome i Atletico Madrida (0:0)... Šlag je, naravno, pokupila ubjedljiva pobjeda Barcelone nad Juventusom (3:0).Od ukupno pet fudbalera koji predstavljaju našu zemlju u ovom takmičenju, večeras će nastup tražiti Jasmin Mešanović koji sa svojim Mariborom gostuje Sevilli.Najviše pažnje privlači okršaj između Borussije Dortmund i Real Madrida na Signal Iduna Parku, stadionu koji je i prošle godine u istoj fazi takmičenja spojio ova dva tima, a meč je okočnan rezultatom 2:2. Tada su Milioneri u 87. minuti došli do boda zahvaljujući golu Andrea Schurrlea.Maribor se nalazi u grupi u kojoj, naizgled, može samo dobiti, ali nikako izgubiti. Tako stvari stoje i pred ovaj meč u kojem je Sevilla apsolutni favorit. Svaki bod za Maribor bit će mnogo velik, a svaki pristojan poraz ne bi trebao puno boljeti.Sevilli u meč ulazi nakon gostujućeg poraza od Atletico Madrida (2:0), dok je Maribor nanizao osam utakmica bez poraza u svim takmičenjima gdje spada i domaći remi protiv Spartaka u 1. kolu Lige prvaka.Za razliku od Seville koja nema problema sa suspenzijama i povredama, Maribor dolazi bez povrijeđenih Dare Vršiča, Denisa Šmea i Marka Šulera, a upitni su Luka Zahović i Martin Milec.Liverpool će kod šampiona Rusije tražiti prvu pobjedu u Ligi prvaka u ovoj sezoni, odnosno prvu pobjedu Jurgena Kloppa na klupi tima s Anfielda u ovom elitnom takmičenju. U uzbudljivom meču protiv Seville engleski tim je uzeo bod što mu daje dodatan pritisak pred ovaj meč, jer bi sve osim pobjede zakomplikovalo put do osmine finala.Klopp ne može računati na povrijeđene Adama Lallanu i Nahaniela Clynea, dok je Joe Gomez suspendovan. Za ekipu koja je u posljednjih pet mečeva upisala samo jednu pobjedu najveće ohrabrenje je povratak Coutinha, igrača koji je zapravio i donio tu pobjedu - protiv Leicestera (3:2) ovog vikenda kada je postigao gol i upisao asistenciju.Kod Spartaka su povrijeđeni Denis Davydov, Denis Glushakov, Zé Luís, Georgi Tigiev, Jano Ananidze i Roman Zobnin. Vjerovatno niko od njih neće ni konkuristi za sastav. Pod upitnikom su Quincy Promes i Pedro Rocha Neves. Nezogdan zadatak je pred Massimom Carrerom.Napoli je favorit protiv Feyenoorda, a motiv Napolitanaca za pobjedom još je veći nakon poraza od Šahtara u gostima u 1. kolu. Ekipa Mauricija Sarrija igra lijep fudbal, ali i efikasan, jer je u devet takmičarskih utakmica upisala osam pobjeda uz jedan poraz koji smo naveli. Napoli je nakon šest ligaških kola s istim brojem bodova kao Juventus, ali s nešto boljom gol-razlikom prvi tim Serije A što dovoljno govori kako su otvorili sezonu.Feyenoord je upao u lošu formu, jer u posljednje četiri takmičarske utakmice imaju čak tri poraza i samo jednu pobjedu i to u nacionalnom Kupu protiv Den Haaga na domaćem terenu. Uz to, ekipa Giovannija van Bronckhorsta u navedena tri poraza nije postigla nijedan gol.Nicolai Jørgensen, Kenneth Vermeer, Eric Botteghin su povrijeđeni kod Holanđana, dok će Sarri biti bez povrijeđenog Arkadiusza Milika, a vjerovatno i bez Vlada Chiricheşa.Na Etihadu se sastaju u ovoj sezoni neporaženi Manchester City i Šahtar Donjeck koji je u 12 takmičarskih mečeva ove sezone upisao 10 pobjeda, remi i poraz. Oba tima su na prvom mjestu u nacionalnim prvenstvima i nalaze se u sjajnoj formi, a da Cityju, koji je favorit, dolazi neugodan protivnik potvrđuje i pobjeda Šahtara protiv Napolija u 1. kolu.Pep Guardiola večeras ne može računati na Vincenta Kompanyja i Ilkayja Gundogana koji su povrijeđeni, a upitan je nastup Benjamina Mendyja. Kod Šahtara su povrijeđeni Serhiy Kryvtsov i Maksym Malyshev. Trener Paulo Fonseca u svom rosteru neće imati ni Darija Srnu koji je izjavio da neće nastupati za tim dok se ne završe pravni procesi povodom njegovog doping testa.Nakon sedam utakmica u nizu bez poraza u svim takmičenjima Bešiktaš je u posljednjem kolu turskog prvenstva u vatrenoj utakmici poražen u gostima od rivala Fenerbahčea . Ekipa Šenola Guneša, ipak, ne bi trebala biti poljuljana, jer je svjesna svojih mogućnosti, posebno nakon što je u 1. kolu u gostima rezultatom 3:1 pobijedila Porto.RB Leipzig ne može biti prezadovoljan otvaranjem sezone, jer je u posljednjih sedam takmičarskih utakmica upisao dva remija i dva poraza. Takav učinak je možda i očekivan s obzirom na to da je tim u prošloj sezoni nakon ulaska u Bundesligu bio pravi hit i osvojio treće mjesto u prvenstvu, a sada igra evropska takmičenja i svi na njega gledaju mnogo ozbiljnije nego prošle sezone.U tuskom timu neće biti povrijeđenog Gokhana Gonula, a upitan je Adriano, dok su kod Ralfa Hasenhüttla upitni Naby Keita i Kevin Kampl.Monaco je nastavio s odličnim rezultatima i nakon remija s RB Leipzigom u Njemačkoj u 1. kolu Lige prvaka, pa je tako nanizao dvije pobjede u domaćem prvenstvu uz gol-razliku 7:0. Bez obzira na promjene u kadru ovog ljeta, ekipa Leonarda Jardima ponovo izgleda poletno i opasno, a predvodi je Radamel Falcao koji je prvi strijelac Ligue 1 s čak 11 golova u sedam odigranih kola.Porto je sjajan u domaćem prvenstvu gdje ima maksimalnih sedam pobjeda, a jedini poraz u ovoj sezoni nanio mu je Bešiktaš u 1. kolu Lige prvaka.Sérgio Conceição će biti lišen usluga suspendovanog Dioga Leite i povrijđenog Andrea Andrea, dok će na drugoj strani nedostajati Danijel Subašić, a upitan je Keita Balde.Centralni događaj večeri je sudar Borussije i Reala na Signal Iduna Parku, a izgleda da mnogo bolje raspoloženje vlada u redovima domaćina koji u domaćem prvenstvu ima pet pobjeda i remi uz gol-razliku 19:1. Dakle, samo jedan gol primila je ekipa novog trenera Petera Bosza. Dortmund je nakon poraza od Tottenhama u 1. kolu Lige prvaka upisao tri pobjede u domaćem prvenstvu uz gol-razliku 14:1.Real Madrid je u brigama, jer nakon šest kola La Lige ima već sedam bodova zaostatka za prvoplasiranom Barcelonom, a to niko nije očekivao. Ekipa Zinedinea Zidenea koja je u posljednje dvije sezone dva puta osvojila Ligu prvaka dodatno bi zakomplikovala situaciju ukoliko večeras izgubi.Real i Dortmund su i prošle sezone igrali u istoj grupi, a oba međusobna meča okončana su rezultatom 2:2. Tada je prvo mjesto u grupi zauzeo Dortmund.Milioneri imaju velike probleme s povredama pa tako neće biti Raphaëla Guerreira, Erika Durma, Sebastiana Rodea, Marcela Schmelzera i Marca Reusa. Kod Reala će nedostajati povrijeđeni Marcelo, Karim Benzema i Mateo Kovačić, a vjerovatno i Jesus Vallejo. Upitni su Toni Kroos i Theo Hernandez.Sve osim pobjede Tottenhama na gostovanju kod kiparskog APOEL-a bilo bi iznenađenje, a Pijetlovi zaista žele dokazati da mogu napraviti iskorak u Evropi što su i nagovjestili pobjedom nad Dortmundom na Wembleyju u 1. kolu. Mauricio Pochettino je svjestan da u ovakvoj grupi ne smije gubiti bodove od totalnog autsajdera APOEL-a iako će imati problema pri sastavljanju ekipe za večerašnji meč. U domaćem prvenstvu Pijetlovi ne briljiraju i u šest mečeva imaju dva remija i poraz uz tri pobjede, sve tri upisane u gostima.APOEL je loše otvorio domaće prvenstvo u kojem nakon tri utakmice ima po jednu pobjedu, remi i poraz, a to je ispod očekivanja ovog tima koji redovno igra grupne faze evropskih takmičenja.Giorgos Donis, trener APOEL-a, ne može računati na Georgea Efrema, Zhivka Milanova, Lorenza Ebecilija, Facunda Bertoglija i Nikolasa Ioannoua, a kod Engleza će nedostajati povrijeđeni Christian Eriksen, Danny Rose, Victor Wanyama i Moussa Dembele, dok su pod suspenzijama Dele Alli i Jan Vertonghen.