Srna o dopingu: Našli su mi nedozvoljenu supstancu, ali je nisam uzeo namjerno

Foto: EPA-EFE

Dugogodišnji hrvatski lider Darijo Srna riješio je da se povuče iz svih takmičenja dok se pravni procesi ne završe oko njegovog dopinga.

Podsjetimo, UEFA je potvrdila da Srna nije bio dopingovan nakon meča protiv Napolija, ali jeste u Ukrajini 22. marta.



"Obaviješten sam 18. septembra od Nacionalnog antidoping centra Ukrajine da je kod mene 22. marta nađena nedozvoljena stvar van vremena takmičenja. Kao prvo i najvažnije, želim odmah da istaknem da nisam nikada svjesno i sa namjerom uzeo nedozvoljeno sredstvo, niti sam nepošteno pokušao da povećam svoje sposobnosti. S ciljem da se posvetim odbrani i spriječim uznemiravanje tima i saigrača, povlačim se iz svih takmičenja dok se proces ne završi. U potpunosti ću se fokusirati na to kako bih sačuvao čast i poštenje", naveo je Srna u otvorenom pismu, a tu se nije zaustavio.



"Tokom cijele svoje karijere uvijek sam imao utisak kako se svakodnevno moram iznova dokazivati. Danas sam ponovo u situaciji kada ću kao i uvijek do sada dokazati kako sam sve u svom životu, privatnom i profesionalnom, postigao izričito teškim radom, čestitošću, disciplinom, a iznad svega poštenjem. To su vrijednosti koje mi je prenio i usadio moj pokojni otac i kojima ja danas učim svoju decu", rekao je Srna uz poruku zahvalnosti porodici.