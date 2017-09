Nogometna reprezentacija Grčke ugostila je večeras u Pireju selekciju Belgije u okviru 8. kola kvalifikacija za odlazak na Mundijal koji će se 2018. godine održati u Rusiji. Krajnji rezultat bio je 1:2.

Ovim trijumfom gosti su izborili plasman na Svjetsko prvenstvo. Crveni đavoli su prije ovog meča imali 19, a Heleni su skupili 13 bodova. Kao što je poznato Grčka s našom reprezentacijom vodi bitku za osvajanje druge pozicije, a nakon pobjede Zmajeva u dvoboju s Gibraltarom bh. selekcija se probila na drugo mjesto.Gosti su krenuli ofanzivno ka golu Grka. Tako se u 3. minuti Fellaini našao u dobroj prilici, ali je signaliziran ofsajd. Domaći su uzvratili u 6. minuti kada je udarac Zece završio pored gola.Igrao se 18. minut kada je grčki reprezentativac Stafylidis dobro šutirao s vrha šesnaesterca, ali je pogodio stativu.Deset minuta poslije svoj udarac iz daljine oprobao je De Bruyne. Ipak, lopta odlazi malo pored gola. Do kraja prvog dijela, rezultat se nije mijenjao. Na odmor se otišlo kod rezultata 0:0.U nastavku domaći prvi prijete. U 53. minuti Tziolis iz dobre prilike šutira visoko preko gola. Nakon toga je uslijedio period kada se igralo između dva šesnaesterca.Onda u periodu od pet minuta padaju tri gola. U 70. minuti Belgija je povela. Jan Vertonghen je pogodio iz daljine za 0:1. Samo tri minute poslije Zeka je poravnao na 1:1. No, tu nije bio kraj. U 75. minuti Lukaku ponovo vraća prednost za goste, pogodio je glavom za 1:2. Gosti su do kraja meča sačuvali stečenu prednost.